Украина сегодня проведет товарищеский матч с Молдовой: в УАФ показали форму и обнародовали официальную заявку

Сегодня в Кишиневе на стадионе "Зимбру" сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Молдовы (начало — в 19:00 по киевскому времени), передает УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

Сегодняшний товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины станет уже шестым поединком этих соперников в истории.

По данным УАФ, события сегодняшнего матча на стадионе "Зимбру" в Кишиневе будут освещать около 60-ти аккредитованных журналистов.

В апрельском рейтинге ФИФА сегодняшний соперник, команда Молдовы, занимает 153-е место. Сборная Украины-22-я.

Сегодняшний матч сборная Украины проведет в желтом комплекте формы. Молдавская команда сыграет в синем, добавили в УФ.

Кроме того, уже известна официальная заявка сборной Украины на матч против Молдовы (по номерам):

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 20. Александр Зубков, 21. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин, 24. Александр Тымчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайличенко.

В УАФ добавили, относительно заявки на игру с Молдовой попали все футболисты, которые присутствуют в заявке нашей национальной команды на Евро-2024.