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Без Миколенка: оголошено заявку на товариський матч Україна-Німеччина

Київ • УНН

 • 20874 перегляди

Національна збірна України проведе товариський матч проти Німеччини сьогодні на стадіоні "Макс Морлок" у Нюрнберзі. В офіційній заявці на матч, який розпочнеться о 21:45 за київським часом, вказані 25 гравців.

Збірна України з футболу проведе товариський матч проти Німеччини сьогодні на стадіоні "Макс Морлок" у Нюрнберзі. В офіційній заявці на матч вказані 25 гравців, Віталій Миколенко не потрапив до списку, пише УНН з посиланням на повідомлення УАФ.

Деталі

Сьогодні в Нюрнберзі на стадіоні "Макс Морлок" збірна України проведе товариський матч проти команди Німеччини (початок - о 21:45 за київським часом).

Уже оголошено офіційну заявку збірної України на матч проти Німеччини (за номерами):

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін, 24. Олександр Тимчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайліченко.

Із тих футболістів, які зараз перебувають у таборі збірної України, до заявки не потрапив Віталій Миколенко.

Збірна України оголосила список футболістів, які готуватимуться до Євро-2024 16.05.24, 17:51 • 21019 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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