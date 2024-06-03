Без Миколенко: объявлена заявка на товарищеский матч Украина-Германия

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Спасатели и работники лесного хозяйства тушат 7 лесных пожаров на площади более 4300 гектаров в Харьковской области, 5 пожаров на площади более 2230 гектаров локализованы, несмотря на угрозы обстрелов и наличия взрывоопасных предметов в лесах.
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