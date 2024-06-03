Без Миколенко: объявлена заявка на товарищеский матч Украина-Германия

Сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч против Германии сегодня на стадионе "Макс Морлок" в Нюрнберге. В официальной заявке на матч указаны 25 игроков, Виталий Миколенко не попал в список, пишет УНН со ссылкой на сообщение УАФ.

Детали

Сегодня в Нюрнберге на стадионе "Макс Морлок" сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Германии (начало - в 21:45 по киевскому времени).

Уже объявлена официальная заявка сборной Украины на матч против Германии (по номерам):

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 20. Александр Зубков, 21. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин, 24. Александр Тымчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайличенко.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попал Виталий Миколенко.

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