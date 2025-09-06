Циганов не допоможе збірній Україні у матчі відбору до ЧС проти Азербайджану: хавбек не встигне відновитися від мʼязового пошкодження
Київ • УНН
Віктор Циганков не зіграє проти Азербайджану через м'язове ушкодження. Це вже п'ятий гравець, який залишив збірну через травму.
Хавбек збірної України Віктор Циганков залишив розташування збірної та не допоможе команді у матчі кваліфікації Чемпіонату Світу-2026 проти Азербайджану. Гравець не встигне відновитися від мʼязового пошкодження, повідомляє УАФ, передає УНН.
Деталі
"Віктор Циганков залишив розташування збірної. Хавбек "Жирони" не встигне відновитися від мʼязового пошкодження, отриманого у грі за клуб, до матчу другого туру відбору на ЧС-2026 проти Азербайджану", - повідомили в УАФ.
Доповнення
Раніше розташування збірної через пошкодження залишили Віталій Миколенко, Андрій Лунін, Олександр Тимчик та Роман Яремчук.
Збірна України з футболу поступилася Франції з рахунком 0:2 у першому матчі кваліфікації Чемпіонату Світу-2026. Голи за французів забили Олісе та Мбаппе. Віктор Циганков не потрапив у заявку на матч.
Наступний матч Україна у відборі на ЧС-2026 зіграє наступного вівторка, 9 вересня, проти збірної Азербайджану.
Україна програла Франції у відборі на Чемпіонат Світу 202606.09.25, 00:00 • 2946 переглядiв