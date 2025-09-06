Циганов не допоможе збірній Україні у матчі відбору до ЧС проти Азербайджану: хавбек не встигне відновитися від мʼязового пошкодження

$41.350.00
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
06:10 • 14009 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
5 вересня, 16:47 • 22834 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 33863 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 42308 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 30838 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 39773 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 43867 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 36817 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 70002 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп підписав указ про санкції проти країн, що утримують громадян США
"Німеччина твердо стоїть на вашому боці": посол ФРН в Україні Мартін Єґер залишив посаду
Сльозогінний газ та світлошумові гранати: сербська поліція розігнала багатотисячний протест студентів
Зеленський запросив путіна до Києва
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
10:49 • 1796 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 42306 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне
Циганов не допоможе збірній Україні у матчі відбору до ЧС проти Азербайджану: хавбек не встигне відновитися від мʼязового пошкодження

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Віктор Циганков не зіграє проти Азербайджану через м'язове ушкодження. Це вже п'ятий гравець, який залишив збірну через травму.

Циганов не допоможе збірній Україні у матчі відбору до ЧС проти Азербайджану: хавбек не встигне відновитися від мʼязового пошкодження

Хавбек збірної України Віктор Циганков залишив розташування збірної та не допоможе команді у матчі кваліфікації Чемпіонату Світу-2026 проти Азербайджану. Гравець не встигне відновитися від мʼязового пошкодження, повідомляє УАФ, передає УНН.

Деталі

"Віктор Циганков залишив розташування збірної. Хавбек "Жирони" не встигне відновитися від мʼязового пошкодження, отриманого у грі за клуб, до матчу другого туру відбору на ЧС-2026 проти Азербайджану", - повідомили в УАФ.

Доповнення

Раніше розташування збірної через пошкодження залишили Віталій Миколенко, Андрій Лунін, Олександр Тимчик та Роман Яремчук.

Збірна України з футболу поступилася Франції з рахунком 0:2 у першому матчі кваліфікації Чемпіонату Світу-2026. Голи за французів забили Олісе та Мбаппе. Віктор Циганков не потрапив у заявку на матч.

Наступний матч Україна у відборі на ЧС-2026 зіграє наступного вівторка, 9 вересня, проти збірної Азербайджану.

Україна програла Франції у відборі на Чемпіонат Світу 202606.09.25, 00:00 • 2946 переглядiв

Павло Башинський

Спорт
Віктор Циганков
Азербайджан
Франція
Україна