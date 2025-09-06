Цыганов не поможет сборной Украины в матче отбора к ЧМ против Азербайджана: хавбек не успеет восстановиться от мышечного повреждения

$41.350.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
10:49 • 1654 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
06:10 • 13860 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 22728 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 33763 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 42181 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 30803 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 39746 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 43857 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 36813 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 69997 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.2м/с
39%
756мм
Популярные новости
Трамп подписал указ о санкциях против стран, удерживающих граждан США6 сентября, 02:02 • 4610 просмотра
«Германия твердо стоит на вашей стороне»: посол ФРГ в Украине Мартин Егер покинул пост6 сентября, 02:34 • 7502 просмотра
Слезоточивый газ и светошумовые гранаты: сербская полиция разогнала многотысячный протест студентов6 сентября, 03:03 • 3434 просмотра
Зеленский пригласил Путина в Киев6 сентября, 04:40 • 9162 просмотра
Первый за 40 лет: японский принц Хисахито достиг совершеннолетия07:06 • 4598 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
10:49 • 1648 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto06:10 • 13855 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 42175 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 29102 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 52515 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Виктор Ляшко
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 36427 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 87868 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 35155 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 39638 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 40849 просмотра
Актуальное
Хранитель
Фейковые новости
Facebook
Шахед-136
E-6 Mercury

Цыганов не поможет сборной Украины в матче отбора к ЧМ против Азербайджана: хавбек не успеет восстановиться от мышечного повреждения

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Виктор Цыганков не сыграет против Азербайджана из-за мышечного повреждения. Это уже пятый игрок, покинувший сборную из-за травмы.

Цыганов не поможет сборной Украины в матче отбора к ЧМ против Азербайджана: хавбек не успеет восстановиться от мышечного повреждения

Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков покинул расположение сборной и не поможет команде в матче квалификации Чемпионата Мира-2026 против Азербайджана. Игрок не успеет восстановиться от мышечного повреждения, сообщает УАФ, передает УНН.

Детали

"Виктор Цыганков покинул расположение сборной. Хавбек "Жироны" не успеет восстановиться от мышечного повреждения, полученного в игре за клуб, к матчу второго тура отбора на ЧМ-2026 против Азербайджана", - сообщили в УАФ.

Дополнение

Ранее расположение сборной из-за повреждений покинули Виталий Миколенко, Андрей Лунин, Александр Тымчик и Роман Яремчук.

Сборная Украины по футболу уступила Франции со счетом 0:2 в первом матче квалификации Чемпионата Мира-2026. Голы за французов забили Олисе и Мбаппе. Виктор Цыганков не попал в заявку на матч.

Следующий матч Украина в отборе на ЧМ-2026 сыграет в следующий вторник, 9 сентября, против сборной Азербайджана.

Украина проиграла Франции в отборе на Чемпионат Мира 202606.09.25, 00:00 • 2946 просмотров

Павел Башинский

Спорт
Виктор Цыганков
Азербайджан
Франция
Украина