Цыганов не поможет сборной Украины в матче отбора к ЧМ против Азербайджана: хавбек не успеет восстановиться от мышечного повреждения
Киев • УНН
Виктор Цыганков не сыграет против Азербайджана из-за мышечного повреждения. Это уже пятый игрок, покинувший сборную из-за травмы.
Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков покинул расположение сборной и не поможет команде в матче квалификации Чемпионата Мира-2026 против Азербайджана. Игрок не успеет восстановиться от мышечного повреждения, сообщает УАФ, передает УНН.
Детали
"Виктор Цыганков покинул расположение сборной. Хавбек "Жироны" не успеет восстановиться от мышечного повреждения, полученного в игре за клуб, к матчу второго тура отбора на ЧМ-2026 против Азербайджана", - сообщили в УАФ.
Дополнение
Ранее расположение сборной из-за повреждений покинули Виталий Миколенко, Андрей Лунин, Александр Тымчик и Роман Яремчук.
Сборная Украины по футболу уступила Франции со счетом 0:2 в первом матче квалификации Чемпионата Мира-2026. Голы за французов забили Олисе и Мбаппе. Виктор Цыганков не попал в заявку на матч.
Следующий матч Украина в отборе на ЧМ-2026 сыграет в следующий вторник, 9 сентября, против сборной Азербайджана.
