Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит

Київ • УНН

Збірна України проведе третій матч у кваліфікації на ЧС-2026 проти Ісландії 10 жовтня о 21:45 за київським часом. Букмекери віддають незначну перевагу Ісландії.

Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит

У п'ятницю, 10 жовтня, збірна України проведе свій третій матч у кваліфікації на ЧС-2026 з футболу проти збірної Ісландії. УНН розповідає, де дивитися, хто фаворит поєдинку, з яким настроєм підходять команди. 

Деталі 

Третій поєдинок відбору у кваліфікації на ЧС-2026 з футболу збірна України проведе в гостях проти збірної Ісландії на стадіоні "Лейгардальсведлюр" у Рейк'явіку. Старт поєдинку заплановано о 21:45 за київським часом. 

Збірна України не зовсім вдало стартувала у відборі до ЧС. Перший поєдинок проти Франції, наша збірна програла - 2:0. 

Голи за французів забили Олісе та Мбаппе.

Україна програла Франції у відборі на Чемпіонат Світу 202606.09.25, 00:00 • 4654 перегляди

Другий поєдинок проти збірної Азербайджану завершився для національної команди нічиєю - 1:1

Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан09.09.25, 22:32 • 114323 перегляди

Натомість Ісландія, в першому турі розтрощила Азербайджан - 5:0, а у другому турі мінімально поступилася французам - 2:1. 

Наразі турнірна таблиця виглядає наступним чином: 

  1. Франція - 6 очок;
    1. Ісландія - 3 очки;
      1. Україна - 1 очко;
        1. Азербайджан - 1 очко.

          Перед матчем

          2 жовтня тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим оголосив імена футболістів, які готуватимуться до поєдинків відбору ЧС-2026 проти Ісландії та Азербайджану. До заявки збірної через рік повертається Руслан Маліновський, а також Володимир Бражко. 

          Без Зінченка та Луніна: Ребров оголосив склад збірної на жовтневі матчі відбору ЧС-202602.10.25, 19:40 • 3163 перегляди

          Однак, півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков через травму не допоможе збірній України, а також розташування збірної залишив захисник київського "Динамо" Олександр Тимчик. 

          Також, за інформацією ЗМІ, Єгор Ярмолюк напередодні пропустив тренування команди. Лікарі національної команди діагностували у нього ушкодження звʼязок гомілкостопного суглобу.

          На жаль, Єгор завтра (10 жовтня - ред.) не може грати, але він відновлюється. Ми сподіваємося, ми розмовляли з лікарями. Післязавтра він вже буде працювати в основній групі, тому, ми сподіваємося, що він буде готовий на наступну гру (з Азербайджаном - ред.)

          - сказав головний тренер Сергій Ребров під час пресконференції напередодні матчу. 

          Попри ушкодження півзахисник залишиться у збірній. Тренерський штаб сподівається, що він буде готовий до матчу з Азербайджаном.

          Натомість дебютний виклик до збірної отримав вінгер "Полісся" Владислав Велетень, а також півзахисник "Шахтаря" Олег Очеретько, який замінить Олександра Зубкова з турецького "Трабзонспору".

          Зазначимо, що за всю історію це вже буде 6 матч між командами. Востаннє команди зустрічалися у кваліфікації на Євро-2024. Тоді підопічні Реброва здобули вольову перемогу - 2:1. 

          Україна вийшла на чемпіонат Європи з футболу26.03.24, 23:58 • 29601 перегляд

          Арбітри 

          Головним арбітром виступить Свен Яблонський. На лініях йому допомагатимуть Едуард Байтінгер та Лассе Козловський. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Флоріан Бадштюбнер, а за роботу системи ВАР відповідатимуть Бенджамін Бранд та Данієль Шлагер. 

          Свен Яблонський - головний арбітр матчу 

          Де дивитися 

          Пряма трансляція поєдинку на території України відбудеться за платною підпискою на каналі "Футбол 1" медіасервісу MEGOGO. Крім того, безкоштовно гру можна буде подивитися в кабельних мережах і цифровому ефірі Т2 на каналі "MEGOGO Спорт".

          Фаворит букмекерів 

          Букмекери не мають явного фаворита матчу, але незначну перемогу віддають Ісландії, на перемогу якої можна поставити з коефіцієнтом - 2,8. На перемогу України - 2,4, а на нічию - 3,4. 

          Павло Башинський

          СпортПублікації
          Сергій Ребров
          Віктор Циганков
          Азербайджан
          Ісландія
          Франція
          Україна