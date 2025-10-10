Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит
Київ • УНН
Збірна України проведе третій матч у кваліфікації на ЧС-2026 проти Ісландії 10 жовтня о 21:45 за київським часом. Букмекери віддають незначну перевагу Ісландії.
У п'ятницю, 10 жовтня, збірна України проведе свій третій матч у кваліфікації на ЧС-2026 з футболу проти збірної Ісландії. УНН розповідає, де дивитися, хто фаворит поєдинку, з яким настроєм підходять команди.
Деталі
Третій поєдинок відбору у кваліфікації на ЧС-2026 з футболу збірна України проведе в гостях проти збірної Ісландії на стадіоні "Лейгардальсведлюр" у Рейк'явіку. Старт поєдинку заплановано о 21:45 за київським часом.
Збірна України не зовсім вдало стартувала у відборі до ЧС. Перший поєдинок проти Франції, наша збірна програла - 2:0.
Голи за французів забили Олісе та Мбаппе.
Другий поєдинок проти збірної Азербайджану завершився для національної команди нічиєю - 1:1.
Натомість Ісландія, в першому турі розтрощила Азербайджан - 5:0, а у другому турі мінімально поступилася французам - 2:1.
Наразі турнірна таблиця виглядає наступним чином:
- Франція - 6 очок;
- Ісландія - 3 очки;
- Україна - 1 очко;
- Азербайджан - 1 очко.
Перед матчем
2 жовтня тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим оголосив імена футболістів, які готуватимуться до поєдинків відбору ЧС-2026 проти Ісландії та Азербайджану. До заявки збірної через рік повертається Руслан Маліновський, а також Володимир Бражко.
Однак, півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков через травму не допоможе збірній України, а також розташування збірної залишив захисник київського "Динамо" Олександр Тимчик.
Також, за інформацією ЗМІ, Єгор Ярмолюк напередодні пропустив тренування команди. Лікарі національної команди діагностували у нього ушкодження звʼязок гомілкостопного суглобу.
На жаль, Єгор завтра (10 жовтня - ред.) не може грати, але він відновлюється. Ми сподіваємося, ми розмовляли з лікарями. Післязавтра він вже буде працювати в основній групі, тому, ми сподіваємося, що він буде готовий на наступну гру (з Азербайджаном - ред.)
Попри ушкодження півзахисник залишиться у збірній. Тренерський штаб сподівається, що він буде готовий до матчу з Азербайджаном.
Натомість дебютний виклик до збірної отримав вінгер "Полісся" Владислав Велетень, а також півзахисник "Шахтаря" Олег Очеретько, який замінить Олександра Зубкова з турецького "Трабзонспору".
Зазначимо, що за всю історію це вже буде 6 матч між командами. Востаннє команди зустрічалися у кваліфікації на Євро-2024. Тоді підопічні Реброва здобули вольову перемогу - 2:1.
Арбітри
Головним арбітром виступить Свен Яблонський. На лініях йому допомагатимуть Едуард Байтінгер та Лассе Козловський. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Флоріан Бадштюбнер, а за роботу системи ВАР відповідатимуть Бенджамін Бранд та Данієль Шлагер.
Свен Яблонський - головний арбітр матчу
Де дивитися
Пряма трансляція поєдинку на території України відбудеться за платною підпискою на каналі "Футбол 1" медіасервісу MEGOGO. Крім того, безкоштовно гру можна буде подивитися в кабельних мережах і цифровому ефірі Т2 на каналі "MEGOGO Спорт".
Фаворит букмекерів
Букмекери не мають явного фаворита матчу, але незначну перемогу віддають Ісландії, на перемогу якої можна поставити з коефіцієнтом - 2,8. На перемогу України - 2,4, а на нічию - 3,4.