Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворит
Сборная Украины проведет третий матч в квалификации на ЧМ-2026 против Исландии 10 октября в 21:45 по киевскому времени. Букмекеры отдают незначительное преимущество Исландии.
В пятницу, 10 октября, сборная Украины проведет свой третий матч в квалификации на ЧМ-2026 по футболу против сборной Исландии. УНН рассказывает, где смотреть, кто фаворит поединка, с каким настроением подходят команды.
Детали
Третий поединок отбора в квалификации на ЧМ-2026 по футболу сборная Украины проведет в гостях против сборной Исландии на стадионе "Лейгардальсведлюр" в Рейкьявике. Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.
Сборная Украины не совсем удачно стартовала в отборе к ЧМ. Первый поединок против Франции наша сборная проиграла - 2:0.
Голы за французов забили Олисе и Мбаппе.
Второй поединок против сборной Азербайджана завершился для национальной команды ничьей - 1:1.
Зато Исландия в первом туре разгромила Азербайджан - 5:0, а во втором туре минимально уступила французам - 2:1.
Сейчас турнирная таблица выглядит следующим образом:
- Франция - 6 очков;
- Исландия - 3 очка;
- Украина - 1 очко;
- Азербайджан - 1 очко.
Перед матчем
2 октября тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым объявил имена футболистов, которые будут готовиться к поединкам отбора ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана. В заявку сборной через год возвращается Руслан Малиновский, а также Владимир Бражко.
Однако полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков из-за травмы не поможет сборной Украины, а также расположение сборной покинул защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик.
Также, по информации СМИ, Егор Ярмолюк накануне пропустил тренировку команды. Врачи национальной команды диагностировали у него повреждение связок голеностопного сустава.
К сожалению, Егор завтра (10 октября - ред.) не может играть, но он восстанавливается. Мы надеемся, мы разговаривали с врачами. Послезавтра он уже будет работать в основной группе, поэтому, мы надеемся, что он будет готов на следующую игру (с Азербайджаном - ред.)
Несмотря на повреждение, полузащитник останется в сборной. Тренерский штаб надеется, что он будет готов к матчу с Азербайджаном.
Зато дебютный вызов в сборную получил вингер "Полесья" Владислав Велетень, а также полузащитник "Шахтера" Олег Очеретько, который заменит Александра Зубкова из турецкого "Трабзонспора".
Отметим, что за всю историю это уже будет 6-й матч между командами. Последний раз команды встречались в квалификации на Евро-2024. Тогда подопечные Реброва одержали волевую победу - 2:1.
Арбитры
Главным арбитром выступит Свен Яблонски. На линиях ему будут помогать Эдуард Байтингер и Лассе Козловски. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Флориан Бадштюбнер, а за работу системы ВАР будут отвечать Бенджамин Бранд и Даниэль Шлагер.
Свен Яблонски - главный арбитр матча
Где смотреть
Прямая трансляция поединка на территории Украины состоится по платной подписке на канале "Футбол 1" медиасервиса MEGOGO. Кроме того, бесплатно игру можно будет посмотреть в кабельных сетях и цифровом эфире Т2 на канале "MEGOGO Спорт".
Фаворит букмекеров
Букмекеры не имеют явного фаворита матча, но незначительную победу отдают Исландии, на победу которой можно поставить с коэффициентом - 2,8. На победу Украины - 2,4, а на ничью - 3,4.