ukenru
10:53
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворит
09:44 • 15459 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:38 • 10868 просмотра
Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго
09:08 • 11625 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
07:24 • 14232 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 16070 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 24555 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 44755 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 41903 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 42191 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
Популярные новости
Вся Украина — под ракетной угрозой: россияне подняли в воздух МиГ-31К, зафиксированы пуски «Кинжалов»10 октября, 02:01 • 13631 просмотра
Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на ЗапорожьеPhotoVideo10 октября, 02:12 • 24947 просмотра
В Китае нашли окаменелость "дракона" возрастом 240 миллионов лет10 октября, 04:30 • 11886 просмотра
Ночная атака рф оставила до 28 тысяч семей без света в Киевской области: показали последствияPhotoVideo10 октября, 05:21 • 13239 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго06:38 • 19435 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo10:53 • 7908 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать09:44 • 15465 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 70813 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 77857 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 72002 просмотра
Facebook

Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворит

Киев • УНН

 • 7920 просмотра

Сборная Украины проведет третий матч в квалификации на ЧМ-2026 против Исландии 10 октября в 21:45 по киевскому времени. Букмекеры отдают незначительное преимущество Исландии.

Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворит

В пятницу, 10 октября, сборная Украины проведет свой третий матч в квалификации на ЧМ-2026 по футболу против сборной Исландии. УНН рассказывает, где смотреть, кто фаворит поединка, с каким настроением подходят команды.

Детали

Третий поединок отбора в квалификации на ЧМ-2026 по футболу сборная Украины проведет в гостях против сборной Исландии на стадионе "Лейгардальсведлюр" в Рейкьявике. Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины не совсем удачно стартовала в отборе к ЧМ. Первый поединок против Франции наша сборная проиграла - 2:0.

Голы за французов забили Олисе и Мбаппе.

Украина проиграла Франции в отборе на Чемпионат Мира 202606.09.25, 00:00 • 4654 просмотра

Второй поединок против сборной Азербайджана завершился для национальной команды ничьей - 1:1.

Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан09.09.25, 22:32 • 114323 просмотра

Зато Исландия в первом туре разгромила Азербайджан - 5:0, а во втором туре минимально уступила французам - 2:1.

Сейчас турнирная таблица выглядит следующим образом:

  1. Франция - 6 очков;
    1. Исландия - 3 очка;
      1. Украина - 1 очко;
        1. Азербайджан - 1 очко.

          Перед матчем

          2 октября тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым объявил имена футболистов, которые будут готовиться к поединкам отбора ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана. В заявку сборной через год возвращается Руслан Малиновский, а также Владимир Бражко.

          Без Зинченко и Лунина: Ребров объявил состав сборной на октябрьские матчи отбора ЧМ-202602.10.25, 19:40 • 3163 просмотра

          Однако полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков из-за травмы не поможет сборной Украины, а также расположение сборной покинул защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик.

          Также, по информации СМИ, Егор Ярмолюк накануне пропустил тренировку команды. Врачи национальной команды диагностировали у него повреждение связок голеностопного сустава.

          К сожалению, Егор завтра (10 октября - ред.) не может играть, но он восстанавливается. Мы надеемся, мы разговаривали с врачами. Послезавтра он уже будет работать в основной группе, поэтому, мы надеемся, что он будет готов на следующую игру (с Азербайджаном - ред.)

          - сказал главный тренер Сергей Ребров во время пресс-конференции накануне матча.

          Несмотря на повреждение, полузащитник останется в сборной. Тренерский штаб надеется, что он будет готов к матчу с Азербайджаном.

          Зато дебютный вызов в сборную получил вингер "Полесья" Владислав Велетень, а также полузащитник "Шахтера" Олег Очеретько, который заменит Александра Зубкова из турецкого "Трабзонспора".

          Отметим, что за всю историю это уже будет 6-й матч между командами. Последний раз команды встречались в квалификации на Евро-2024. Тогда подопечные Реброва одержали волевую победу - 2:1.

          Украина вышла на чемпионат Европы по футболу26.03.24, 23:58 • 29601 просмотр

          Арбитры

          Главным арбитром выступит Свен Яблонски. На линиях ему будут помогать Эдуард Байтингер и Лассе Козловски. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Флориан Бадштюбнер, а за работу системы ВАР будут отвечать Бенджамин Бранд и Даниэль Шлагер.

          Свен Яблонски - главный арбитр матча

          Где смотреть

          Прямая трансляция поединка на территории Украины состоится по платной подписке на канале "Футбол 1" медиасервиса MEGOGO. Кроме того, бесплатно игру можно будет посмотреть в кабельных сетях и цифровом эфире Т2 на канале "MEGOGO Спорт".

          Фаворит букмекеров

          Букмекеры не имеют явного фаворита матча, но незначительную победу отдают Исландии, на победу которой можно поставить с коэффициентом - 2,8. На победу Украины - 2,4, а на ничью - 3,4.

          Павел Башинский

          Сергей Ребров
          Виктор Цыганков
          Азербайджан
          Исландия
          Франция
          Украина