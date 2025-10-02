Без Зинченко и Лунина: Ребров объявил состав сборной на октябрьские матчи отбора ЧМ-2026

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым объявил имена футболистов, которые будут готовиться к поединкам отбора ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана. В заявку сборной через год возвращается Руслан Малиновский, а также Владимир Бражко. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.

Детали

В основной список вошли 25 игроков:

вратари: Георгий Бущан ("Полесье" Житомир), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк);

защитники: Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен", Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все - "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир);

полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Назар Волошин (все — "Динамо" Киев), Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Артем Бондаренко ("Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - "Полесье" Житомир), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия);

нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Владислав Ванат ("Жирона", Испания).

В резервный список попали шесть игроков: Руслан Нещерет, Александр Пихаленок (оба - "Динамо" Киев), Олег Очеретько, Дмитрий Крыськив (оба - "Шахтер" Донецк), Евгений Чеберко ("Коламбус Крю" США), Максим Таловеров ("Сток Сити" Сток-он-Трент, Англия).

Дополнение

Сбор национальной команды начнется 6 октября в Польше. 8-го числа "сине-желтые" отправятся в Рейкьявик, где 10 октября сборная сыграет против сборной Исландии. Возвращение в Польшу запланировано на 11 октября.

Матч против Азербайджана состоится 13 октября.

Напомним

Сборная Украины по футболу с поражения начала выступления в квалификации Чемпионата Мира-2026. В номинально домашнем матче "сине-желтые" уступили фавориту группы D, команде Франции.

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку состоялся матч второго тура группового этапа квалификации Чемпионата мира 2026, где встретилась сборная Украины против сборной Азербайджана. Гол Георгия Судакова позволил Украине открыть счет, а рука Александра Зинченко в собственной штрафной позволила хозяевам поля сравнять счет.