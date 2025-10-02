$41.220.08
Эксклюзив
13:54
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
13:45
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
13:08
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - Зеленский
Эксклюзив
12:31
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференций
2 октября, 03:16
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
Без Зинченко и Лунина: Ребров объявил состав сборной на октябрьские матчи отбора ЧМ-2026

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Сергей Ребров назвал состав сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана. В заявку вернулись Руслан Малиновский и Владимир Бражко.

Без Зинченко и Лунина: Ребров объявил состав сборной на октябрьские матчи отбора ЧМ-2026

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым объявил имена футболистов, которые будут готовиться к поединкам отбора ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана. В заявку сборной через год возвращается Руслан Малиновский, а также Владимир Бражко. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.

Детали

В основной список вошли 25 игроков:

  • вратари: Георгий Бущан ("Полесье" Житомир), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк);
    • защитники: Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен", Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все - "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир);
      • полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Назар Волошин (все — "Динамо" Киев), Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Артем Бондаренко ("Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - "Полесье" Житомир), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия);
        • нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Владислав Ванат ("Жирона", Испания).

          В резервный список попали шесть игроков: Руслан Нещерет, Александр Пихаленок (оба - "Динамо" Киев), Олег Очеретько, Дмитрий Крыськив (оба - "Шахтер" Донецк), Евгений Чеберко ("Коламбус Крю" США), Максим Таловеров ("Сток Сити" Сток-он-Трент, Англия).

          Дополнение

          Сбор национальной команды начнется 6 октября в Польше. 8-го числа "сине-желтые" отправятся в Рейкьявик, где 10 октября сборная сыграет против сборной Исландии. Возвращение в Польшу запланировано на 11 октября.

          Матч против Азербайджана состоится 13 октября.

          Напомним

          Сборная Украины по футболу с поражения начала выступления в квалификации Чемпионата Мира-2026. В номинально домашнем матче "сине-желтые" уступили фавориту группы D, команде Франции.

          На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку состоялся матч второго тура группового этапа квалификации Чемпионата мира 2026, где встретилась сборная Украины против сборной Азербайджана. Гол Георгия Судакова позволил Украине открыть счет, а рука Александра Зинченко в собственной штрафной позволила хозяевам поля сравнять счет.

          Павел Башинский

          Спорт
          Баку
          Сергей Ребров
          Азербайджан
          Исландия
          Англия
          Франция
          Италия
          Испания
          Португалия
          Турция
          Соединённые Штаты
          Польша