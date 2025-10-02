Без Зінченка та Луніна: Ребров оголосив склад збірної на жовтневі матчі відбору ЧС-2026
Київ • УНН
Сергій Ребров назвав склад збірної України на матчі відбору ЧС-2026 проти Ісландії та Азербайджану. До заявки повернулися Руслан Маліновський та Володимир Бражко.
Тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим оголосив імена футболістів, які готуватимуться до поєдинків відбору ЧС-2026 проти Ісландії та Азербайджану. До заявки збірної через рік повертається Руслан Маліновський, а також Володимир Бражко. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, передає УНН.
Деталі
До основного списку увійшли 25 гравців:
- воротарі: Георгій Бущан ("Полісся" Житомир), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк);
- захисники: Ілля Забарний ("Парі Сен-Жермен", Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі - "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир);
- півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925" Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі — "Динамо" Київ), Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Артем Бондаренко ("Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва - "Полісся" Житомир), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія);
- нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія).
До резервного списку потрапило шестеро гравців: Руслан Нещерет, Олександр Піхальонок (обидва - "Динамо" Київ), Олег Очеретько, Дмитро Криськів (обидва - "Шахтар" Донецьк), Євген Чеберко ("Коламбус Крю" США), Максим Таловєров ("Сток Сіті" Сток-он-Трент, Англія).
Доповнення
Збір національної команди розпочнеться 6 жовтня в Польщі. 8-го числа "синьо-жовті" вирушать до Рейк’явіка, де 10 жовтня збірна зіграє проти збірної Ісландії. Повернення до Польщі заплановано на 11 жовтня.
Матч проти Азербайджану відбудеться 13 жовтня.
Нагадаємо
Збірна України з футболу з поразки розпочала виступи у кваліфікації Чемпіонату Світу-2026. У номінально домашньому матчі "синьо-жовті" поступилися фавориту групи D, команді Франції.
На Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова у Баку відбувся матч другого туру групового етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2026, де зустрілася збірна України проти збірної Азербайджану. Гол Георгія Судакова дозволив Україні відкрити рахунок, а рука Олександра Зінченка у власному штрафному дозволила господарям поля зрівняти рахунок.