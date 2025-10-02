$41.220.08
Без Зінченка та Луніна: Ребров оголосив склад збірної на жовтневі матчі відбору ЧС-2026

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Сергій Ребров назвав склад збірної України на матчі відбору ЧС-2026 проти Ісландії та Азербайджану. До заявки повернулися Руслан Маліновський та Володимир Бражко.

Без Зінченка та Луніна: Ребров оголосив склад збірної на жовтневі матчі відбору ЧС-2026

Тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим оголосив імена футболістів, які готуватимуться до поєдинків відбору ЧС-2026 проти Ісландії та Азербайджану. До заявки збірної через рік повертається Руслан Маліновський, а також Володимир Бражко. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, передає УНН.

Деталі

До основного списку увійшли 25 гравців:

  • воротарі: Георгій Бущан ("Полісся" Житомир), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк);
    • захисники: Ілля Забарний ("Парі Сен-Жермен", Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі - "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир);
      • півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925" Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі — "Динамо" Київ), Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Артем Бондаренко ("Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва - "Полісся" Житомир), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія);
        • нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія).

          До резервного списку потрапило шестеро гравців: Руслан Нещерет, Олександр Піхальонок (обидва - "Динамо" Київ), Олег Очеретько, Дмитро Криськів (обидва - "Шахтар" Донецьк), Євген Чеберко ("Коламбус Крю" США), Максим Таловєров ("Сток Сіті" Сток-он-Трент, Англія).

          Доповнення

          Збір національної команди розпочнеться 6 жовтня в Польщі. 8-го числа "синьо-жовті" вирушать до Рейк’явіка, де 10 жовтня збірна зіграє проти збірної Ісландії. Повернення до Польщі заплановано на 11 жовтня.

          Матч проти Азербайджану відбудеться 13 жовтня.

          Нагадаємо

          Збірна України з футболу з поразки розпочала виступи у кваліфікації Чемпіонату Світу-2026. У номінально домашньому матчі "синьо-жовті" поступилися фавориту групи D, команді Франції.

          На Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова у Баку відбувся матч другого туру групового етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2026, де зустрілася збірна України проти збірної Азербайджану. Гол Георгія Судакова дозволив Україні відкрити рахунок, а рука Олександра Зінченка у власному штрафному дозволила господарям поля зрівняти рахунок.

          Павло Башинський

          Спорт
          Баку
          Сергій Ребров
          Азербайджан
          Ісландія
          Англія
          Франція
          Італія
          Іспанія
          Португалія
          Туреччина
          Сполучені Штати Америки
          Польща