Збірна України з футболу зустрінеться з Польщею в товариському матчі у Варшаві: хто увійшов у заявку
Київ • УНН
У товариському матчі на Національному стадіоні у Варшаві збірна України зустрінеться з Польщею у складі 26 гравців, включаючи Ярмоленка, Малиновського, Мудрика і Зінченка. В останньому рейтингу ФІФА Польща займає 28-е місце, а Україна-22-е.
У товариському матчі на Національному стадіоні у Варшаві збірна України з футболу зустрінеться з Польщею, у заявку включили Віталія Миколенка, який пропустив попередню товариську гру проти Німеччини, пише УНН з посиланням на УАФ.
Деталі
Сьогодні у Варшаві на Національному стадіоні збірна України проведе товариський матч проти команди Польщі (початок - о 21:45 за київським часом).
Офіційна заявка збірної України на матч проти Польщі (за номерами):
1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін, 24. Олександр Тимчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайліченко.
Сьогоднішній матч збірна України проведе в синьому комплекті форми. Польська команда зіграє в білому.
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