Сборная Украины по футболу встретится с Польшей в товарищеском матче в Варшаве: кто вошел в заявку

В товарищеском матче на Национальном стадионе в Варшаве сборная Украины по футболу встретится с Польшей, в заявку включили Виталия Миколенко, пропустившего предыдущую товарищескую игру против Германии, пишет УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

Сегодня в Варшаве на Национальном стадионе сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Польши (начало - в 21:45 по киевскому времени).

Официальная заявка сборной Украины на матч против Польши (по номерам):

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 20. Александр Зубков, 21. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин, 24. Александр Тымчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайличенко.

Сегодняшний матч сборная Украины проведет в синем комплекте формы. Польская команда сыграет в Белом.

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Дополнение

На сегодняшнем матче ожидается более 43 тысяч болельщиков, среди которых 2 300 - поклонники сборной Украины.

Сегодняшний товарищеский матч Польша-Украина станет для соперников юбилейным, 10-м в истории.

В апрельском рейтинге ФИФА наш сегодняшний соперник, команда Польши, занимает 28-е место. Сборная Украины - 22-я.