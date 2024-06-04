Мужская сборная Украины по футболу ничьей начала подготовку к Евро-2024

В товарищеском матче перед стартом Евро-2024 по футболу Украина и Германия сыграли в нулевую ничью. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.

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Сегодня, в первом товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2024, мужская сборная Украины столкнулась со сборной Германии. Противостояние с четыре разовыми чемпионами мира завершилось нулевой ничьей.

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Следующий контрольный матч Украина будет иметь 7 июня, сыграв со сборной Польши.

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