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Чоловіча збірна України з футболу нічиєю розпочала підготовку до Євро-2024

Чоловіча збірна України з футболу нічиєю розпочала підготовку до Євро-2024

Київ • УНН

 • 32015 перегляди

У товариському матчі перед Євро-2024 збірні України та Німеччини з футболу зіграли в нульову нічию.

У товариському матчі перед стартом Євро-2024 з футболу Україна та Німеччина зіграли в нульову нічию. Про це повідомляє Українська Асоціація Футболу, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, у першому товариському матчі в рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2024, чоловіча збірна України зіткнулася зі збірною Німеччини. Протистояння з чотириразовими чемпіонами світу завершилося нульовою нічиєю.

Додамо

Наступний контрольний матч Україна матиме 7 червня, зігравши зі збірною Польщі.

Збірна України оголосила список футболістів, які готуватимуться до Євро-2024 16.05.24, 17:51 • 21012 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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