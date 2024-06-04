Чоловіча збірна України з футболу нічиєю розпочала підготовку до Євро-2024
Київ • УНН
У товариському матчі перед Євро-2024 збірні України та Німеччини з футболу зіграли в нульову нічию.
У товариському матчі перед стартом Євро-2024 з футболу Україна та Німеччина зіграли в нульову нічию. Про це повідомляє Українська Асоціація Футболу, передає УНН.
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Сьогодні, у першому товариському матчі в рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2024, чоловіча збірна України зіткнулася зі збірною Німеччини. Протистояння з чотириразовими чемпіонами світу завершилося нульовою нічиєю.
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Наступний контрольний матч Україна матиме 7 червня, зігравши зі збірною Польщі.
Збірна України оголосила список футболістів, які готуватимуться до Євро-2024 16.05.24, 17:51 • 21012 переглядiв