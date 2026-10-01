Звезду «Ливерпуля» Керкеза внесли в базу «Миротворца» после матча с Украиной

Левого защитника английского "Ливерпуля" и сборной Венгрии Милоша Керкеза, а также его отца внесли в базу "Миротворец", передает УНН.

Детали

Милоша Керкеза добавили в базу "Миротворец" за поддержку российской агрессии и убийств граждан Украины российско-фашистскими захватчиками, а также участие в актах гуманитарной агрессии против Украины.

Во время матча Украина — Венгрия в первом туре Лиги наций в конце матча на поле произошла потасовка. Сначала капитан венгров Доминик Собослаи толкнул украинского вингера Виктора Цыганкова и убежал, после чего в стычку вмешался Керкез, схвативший украинца за футболку.

После этого отец Керкеза — Зан — выложил в социальной сети Instagram момент стычки, где Керкез удерживает Цыганкова под песню рэперов АК-47 и "Ноггано" — Russian Paradise.

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