Трамп направил в Конгресс ядерное соглашение с Саудовской Аравией, но требует от Эр-Рияда признать Израиль
Киев • УНН
Трамп передал Конгрессу ядерное соглашение с Эр-Риядом на десятки миллиардов долларов. Оно вступит в силу только после признания Саудовской Аравией Израиля.
Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс соглашение с Саудовской Аравией о гражданской ядерной энергетике, но настаивает, что оно вступит в силу только после нормализации отношений Эр-Рияда с Израилем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации, пишет УНН.
Детали
Соглашение было достигнуто в июле и предусматривает возможность экспорта американских гражданских ядерных технологий в Саудовскую Аравию. В частности, речь идет о строительстве реакторов AP1000 компании Westinghouse. Проект оценивается в десятки миллиардов долларов.
Позиция президента не изменилась: соглашение будет продвигаться вперед только при условии присоединения Саудовской Аравии к Авраамским соглашениям
В то же время Эр-Рияд пока не соглашается признавать Израиль без четких гарантий создания палестинского государства. Переговоры о нормализации отношений между странами фактически были приостановлены после начала войны в Газе в 2023 году.
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Теперь у Конгресса есть 90 дней на рассмотрение ядерного соглашения. Если законодатели не выдвинут возражений, оно вступит в силу. В случае отклонения Трамп может наложить вето, для преодоления которого требуется большинство в две трети голосов.
Отдельные американские законодатели и сторонники нераспространения ядерного оружия уже критикуют договоренность. Они отмечают, что она не запрещает Саудовской Аравии обогащать уран или перерабатывать ядерные отходы, что потенциально может создать путь к производству ядерного оружия.
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