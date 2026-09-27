США заявили, що контролюють Ормузьку протоку, та відхилили вимоги Ірану

США заявили представникам Ірану, що американські сили фактично контролюють Ормузьку протоку, тому Тегеран не може висувати умови щодо відновлення судноплавства через неї. Про це з посиланням на джерело, обізнане з перебігом непрямих переговорів між країнами, повідомляє Axios, пише УНН.

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За словами співрозмовника видання, американські переговорники дали зрозуміти іранській стороні, що Тегеран "не контролює протоку і, відповідно, не може висувати щодо неї вимоги".

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Раніше Іран запропонував відновити судноплавство через Ормузьку протоку та повернутися до ядерних переговорів в обмін на скасування американської морської блокади та інші поступки.

Трамп відхилив пропозицію Ірану

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон отримав пропозицію Тегерана, однак відмовився її прийняти.

Вони внесли пропозицію, але я її відхилив. Іранці хочуть укласти угоду через те, що зазнають нищівної поразки – заявив Трамп.

За його словами, американська морська блокада посилює економічний тиск на Іран. Водночас, за даними Axios, непрямі контакти між Вашингтоном і Тегераном тривають, а сторони через посередників обговорюють, зокрема, ядерні питання.

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