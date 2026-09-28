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Financial Times

Европе грозит борьба с Азией за сжиженный газ из-за рекордно низких запасов

Киев • УНН

 • 548 просмотра

Запасы газа в ЕС упали до рекордно низких 67% перед зимой. Холодный сезон может поднять цены на СПГ до $40 за миллион BTU.

Европе грозит борьба с Азией за сжиженный газ из-за рекордно низких запасов

Европа входит в зимний сезон с рекордно низкими для этого времени года запасами газа, из-за чего в ближайшие месяцы ей придется активнее конкурировать со странами Азии за поставки сжиженного природного газа. В случае холодной зимы такая борьба может привести к новому скачку цен, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Подробности

Запасы газа в хранилищах ЕС сейчас составляют около 67% их вместимости — это самый низкий показатель для этого периода года. Для сравнения, европейская цель предусматривает заполнение хранилищ примерно до 80% к декабрю.

Ситуацию осложняют перебои с поставками СПГ с Ближнего Востока. Из-за проблем с транспортировкой через Ормузский пролив мировой рынок в этом году недополучил десятки миллионов тонн сжиженного газа из Катара и ОАЭ.

Европе придется конкурировать за американский газ

По оценкам участников рынка, в случае холодной зимы одновременный рост спроса в Европе и Азии может запустить борьбу за доступные партии СПГ, прежде всего из США.

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Азиатские спотовые цены на сжиженный газ в этом году уже почти утроились по сравнению с довоенными уровнями и приблизились к $30 за миллион британских тепловых единиц. Эксперты предупреждают, что при неблагоприятном сценарии зимой они могут подняться примерно до $40.

Особенно уязвимой Европу делает небольшой объем свободных запасов газа на мировом рынке. Если зима одновременно будет холодной и в Европе, и в Азии, покупатели из обоих регионов будут вынуждены повышать ставки за одни и те же партии американского СПГ.

В то же время теплая зима может существенно ослабить давление на рынок. Однако даже при таком сценарии аналитики ожидают, что цены на газ будут оставаться повышенными из-за низких запасов и проблем с поставками с Ближнего Востока.

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Степан Гафтко

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