Польша вышла в лидеры ЕС по уровню заполненности газовых хранилищ: какова ситуация в других странах

Польша заняла первое место в Европейском союзе по уровню заполнения газовых хранилищ — по состоянию на 1 сентября они заполнены на 93,5%. Об этом сообщает LRT со ссылкой на polskieradio.pl, пишет УНН.

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Средний уровень заполнения хранилищ в ЕС составляет 65,4%. Польша уже значительно превысила порог в 80%, который Еврокомиссия считает достаточным для прохождения зимнего периода.

После Польши самые высокие показатели имеют Португалия — 93,1% и Италия — 83,1%. В Германии газовые хранилища заполнены на 53,3%.

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Самый низкий уровень зафиксировали в Нидерландах — 47,2% и Латвии — 45%.

Еврокомиссия пока не видит непосредственной угрозы безопасности газоснабжения накануне зимы. По словам ее пресс-секретаря Анны-Кайсы Итконен, уровня запасов в 80% должно быть достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона.

Дополнительным фактором является сокращение потребления газа в ЕС — оно примерно на 17% ниже, чем до начала энергетического кризиса.

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