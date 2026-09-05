Польша вышла в лидеры ЕС по уровню заполненности газовых хранилищ: какова ситуация в других странах
Киев • УНН
Газовые хранилища Польши заполнены на 93,5%, в среднем по ЕС — на 65,4%. Еврокомиссия не видит угрозы поставкам.
Польша заняла первое место в Европейском союзе по уровню заполнения газовых хранилищ — по состоянию на 1 сентября они заполнены на 93,5%. Об этом сообщает LRT со ссылкой на polskieradio.pl, пишет УНН.
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Средний уровень заполнения хранилищ в ЕС составляет 65,4%. Польша уже значительно превысила порог в 80%, который Еврокомиссия считает достаточным для прохождения зимнего периода.
После Польши самые высокие показатели имеют Португалия — 93,1% и Италия — 83,1%. В Германии газовые хранилища заполнены на 53,3%.
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Самый низкий уровень зафиксировали в Нидерландах — 47,2% и Латвии — 45%.
Еврокомиссия пока не видит непосредственной угрозы безопасности газоснабжения накануне зимы. По словам ее пресс-секретаря Анны-Кайсы Итконен, уровня запасов в 80% должно быть достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона.
Дополнительным фактором является сокращение потребления газа в ЕС — оно примерно на 17% ниже, чем до начала энергетического кризиса.
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