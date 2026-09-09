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MIM-104 Patriot

Китай готовит человекоподобных роботов к боевым действиям — Reuters

Киев • УНН

 • 760 просмотра

Китайские военные испытывают гуманоидных роботов для городских штурмов и совместных операций. Доказательств их боевого применения пока нет.

Китай готовит человекоподобных роботов к боевым действиям — Reuters

Китайские военные ускоряют разработку и испытания человекоподобных роботов для потенциального применения в боевых условиях. Исследователи уже моделируют их участие в городских штурмах и совместных операциях с военнослужащими, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Агентство проанализировало более 100 объявлений о военных закупках, научных исследований, патентов и правительственных документов. Они свидетельствуют, что в 2025–2026 годах Китай активизировал работу над военным применением гуманоидов, в частности их навигацией, взаимодействием с предметами и работой совместно с военнослужащими.

По данным BofA Global Research, в 2025 году на китайских производителей приходилось около 95% мировых поставок человекоподобных роботов.

Роботов готовят к городским штурмам

Один из сценариев китайских военных исследователей предусматривает использование 6 роботизированных систем — гуманоидов, роботов-собак или беспилотных наземных машин — в составе 2 штурмовых групп. Вместе с военнослужащими они должны зачищать здания этаж за этажом и комнату за комнатой. Необходимые для этого технологии, по оценке авторов исследования, могут появиться в течение 5–10 лет.

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В PLA Daily также предполагали, что роль гуманоидов в будущем может перейти "от поддержки боя к основному бою", в частности с применением вооружения после подтверждения цели человеком.

В то же время Reuters не обнаружило доказательств того, что Китай уже развернул вооружённых гуманоидов в боевых подразделениях. Нынешние роботы остаются энергоёмкими и недостаточно надёжными для сложных условий реального поля боя.

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Степан Гафтко

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