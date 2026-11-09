В Лиссабоне стартует Web Summit 2026 — эра физического ИИ и роботы-спикеры

Сегодня, 9 ноября, в столице Португалии — Лиссабоне — стартует крупнейшая технологическая конференция Европы — Web Summit 2026, которая в этом году соберёт около 70 тысяч участников, 900 докладчиков и более 2 тысяч стартапов. В этом году основным фокусом саммита станет переход искусственного интеллекта от программных приложений к физическим машинам и роботизированным системам, а впервые на саммите будут выступать гуманоидные роботы, пишет УНН.

Детали

Web Summit — крупнейшая технологическая конференция Европы, которая ежегодно проводится с 2009 года. Компанию основали Падди Косгрейв, Дэвид Келли и Дейр Хики. Тематика конференции сосредоточена на интернет-технологиях, а среди участников — как компании из списка Fortune 500, так и небольшие технологические предприятия. Среди участников — генеральные директора и основатели технологических стартапов, а также представители мировой технологической отрасли.

В течение первых пяти лет мероприятие проводилось в Дублине, Ирландия. В сентябре 2015 года Падди Косгрейв, соучредитель и генеральный директор Web Summit, объявил, что в 2016 году мероприятие впервые состоится в Лиссабоне.

Web Summit 2026

2026 год знаменует новую эпоху в истории мероприятия, связанную с переходом к физическому искусственному интеллекту. Искусственный интеллект станет главной темой конференции этого года, причём особое внимание будет уделено его переходу от программных приложений к физическим машинам. Впервые гуманоидные роботы возьмут на себя роль официальных докладчиков, что демонстрирует позиции Китая — страны, которая изготовила эти машины и направляет на эту технологическую конференцию крупнейшую в своей истории делегацию.

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Один из представленных роботов, разработанный компанией Galbot, оснащён колёсами и двумя руками и способен работать полноценными сменами в магазинах, аптеках и на заводах.

Гуманоидные роботы, автономные агенты искусственного интеллекта, кибербезопасность и влияние автоматизации на занятость — среди тем, которые, как ожидается, вызовут значительный интерес.

Растущее значение так называемого "физического искусственного интеллекта", который сочетает интеллектуальное программное обеспечение с машинами, способными самостоятельно функционировать в реальных условиях, является значительным шагом вперёд по сравнению с обычными чат-ботами.

В ходе дискуссий также будет рассмотрен вопрос о том, могут ли огромные инвестиции, вкладываемые в искусственный интеллект, принести устойчивую коммерческую отдачу.

Важной темой также станет способность Европы конкурировать с США и Китаем в сфере разработки передовых технологий. Среди ведущих политиков, планирующих принять участие в мероприятии, — Хенна Вирккунен, исполнительный вице-президент Европейской комиссии, ответственная за технологический суверенитет, безопасность и демократию.

В более широкий состав докладчиков входят руководители международных технологических компаний, инвесторы и предприниматели, которые будут обсуждать коммерческие возможности и регуляторные вызовы, стоящие перед цифровой экономикой Европы.

Организаторы рассчитывают принять около 70 тысяч участников, среди них 900 докладчиков и более двух тысяч стартапов. Двери откроются в 16:30, первые выступления на главной сцене начнутся в 18:00, а церемонию открытия проведёт министр-адъюнто по вопросам государственной реформы Португалии Гонсалу Матиаш.

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В этом году Украину на саммите представят два представителя. Ирина Терех — генеральный директор компании Fire Point, к которой она присоединилась в 2023 году в должности директора по производству. Будучи по образованию инженером-архитектором, она с нуля наладила серийное производство и возглавляет проект FREYJA — общеевропейский противобаллистический щит.

А также Люк Шенье — генеральный директор "Kyiv Post" — крупнейшего и старейшего англоязычного издания в Украине и Восточной Европе, 97 % аудитории которого проживает за пределами Украины.

Терех примет участие в сессии "Будущее Европы: сможет ли она встать на собственные ноги?", которая состоится 10 ноября с 10:30 до 10:55.

На протяжении десятилетий Европа зависела от США не только в вопросах безопасности, но и в значительной степени в вопросах технологической и финансовой инфраструктуры. По мере того как трансатлантические отношения продолжают разрушаться, перед Европой встаёт вопрос, гораздо более важный, чем простое увеличение расходов на оборону. Сможет ли она уменьшить свою зависимость от американских технологий, капитала и финансовой инфраструктуры, одновременно развивая промышленный потенциал для самообороны? И сможет ли она сделать это, не пожертвовав при этом процветанием и социальным государством? — говорится в описании сессии.

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Шенье примет участие в двух панелях, которые пройдут 10 и 11 ноября, — «Свободный или контролируемый Интернет? Большая дискуссия о DSA» и панели «Создание искусственного интеллекта на собственных условиях: от поиска технологий до внедрения в реальных условиях».