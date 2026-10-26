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Вантажне судно стало некерованим під час шторму біля Нідерландів, є поранені

Київ • УНН

 • 100 перегляди

UHL Freedom із 25 членами екіпажу став некерованим через шторм, втрату якоря та проблеми з двигуном. Троє людей травмовані.

Вантажне судно стало некерованим під час шторму біля Нідерландів, є поранені

У Північному морі біля узбережжя Нідерландів вантажне судно UHL Freedom під час шторму втратило якір і фактично стало некерованим. На борту перебували 25 членів екіпажу, троє з них зазнали травм. Двох постраждалих евакуювали за допомогою гелікоптера. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався в неділю приблизно за 30 кілометрів на захід від німецького острова Боркум, неподалік від нідерландського острова Схірмонніког. Через шторм силою до дев’яти балів за шкалою Бофорта судно почало дрейфувати під впливом вітру та течії. Додаткову небезпеку створили проблеми з двигуном.

На допомогу екіпажу прийшли нідерландські рятувальники та німецький рятувальний крейсер Hamburg. Гелікоптер доправив на борт медичних фахівців, які надали допомогу постраждалим. До місця аварії також направили аварійні буксири.

Вантажне судно завдовжки 150 метрів і завширшки 26 метрів ходить під прапором Португалії та належить гамбурзькій компанії United Heavy Lift. Воно перевозило, зокрема, лопаті для вітрогенераторів і прямувало до порту Емден на півночі Німеччини.

В Іспанії автобус злетів у яр на гірській дорозі – понад 80 постраждалих, семеро у важкому стані25.10.26, 22:47 • 4526 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
Евакуація
Німеччина
Нідерланди
Португалія