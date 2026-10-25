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В Іспанії автобус злетів у яр на гірській дорозі – понад 80 постраждалих, семеро у важкому стані

Київ • УНН

 • 564 перегляди

У Каталонії автобус злетів із гірської дороги та перекинувся в яр. Постраждали 83 людини, семеро перебувають у важкому стані.

В Іспанії автобус злетів у яр на гірській дорозі – понад 80 постраждалих, семеро у важкому стані
Фото ілюстративне

В іспанській Каталонії сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, внаслідок якої постраждали 83 людини. Семеро з них перебувають у важкому стані. Про це повідомляє Sky News із посиланням на місцеві екстрені служби, пише УНН.

Деталі

Аварія сталася 25 жовтня поблизу населеного пункту Фогарс-де-Монклюс, між Барселоною та Жироною. Автобус з'їхав із гірської дороги та перекинувся у крутому яру.

За даними каталонських служб екстреної допомоги, загалом травми отримали 83 людини. Семеро постраждалих перебувають у важкому стані, ще двох госпіталізували з травмами, які не загрожують життю.

На місце аварії прибули десятки рятувальників

Для допомоги постраждалим залучили 23 автомобілі швидкої допомоги та два медичні гелікоптери. На місці також працювали рятувальники й фахівці з психологічної підтримки.

Поліція перекрила частину дороги BV-5114, де сталася ДТП.

У місті Сан-Селоні Червоний Хрест відкрив спеціальний центр для допомоги пасажирам автобуса та іншим постраждалим.

Причини аварії наразі невідомі.

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Степан Гафтко

Світ
Дорожньо-транспортна пригода
Каталонія
Іспанія