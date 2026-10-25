В Испании автобус слетел в ущелье на горной дороге — более 80 пострадавших, семеро в тяжёлом состоянии
Киев • УНН
В Каталонии автобус съехал с горной дороги и перевернулся в ущелье. Пострадали 83 человека, семеро находятся в тяжёлом состоянии.
В испанской Каталонии произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в результате которого пострадали 83 человека. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местные экстренные службы, пишет УНН.
Детали
Авария произошла 25 октября возле населенного пункта Фогарс-де-Монклюс, между Барселоной и Жироной. Автобус съехал с горной дороги и перевернулся в крутом овраге.
По данным каталонских экстренных служб, всего травмы получили 83 человека. Семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двоих госпитализировали с травмами, не угрожающими жизни.
На место аварии прибыли десятки спасателей
Для помощи пострадавшим привлекли 23 автомобиля скорой помощи и два медицинских вертолета. На месте также работали спасатели и специалисты по психологической поддержке.
Полиция перекрыла часть дороги BV-5114, где произошло ДТП.
В городе Сан-Селони Красный Крест открыл специальный центр для помощи пассажирам автобуса и другим пострадавшим.
Причины аварии пока неизвестны.
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