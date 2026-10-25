В Испании автобус слетел в ущелье на горной дороге — более 80 пострадавших, семеро в тяжёлом состоянии

Фото иллюстративное

В испанской Каталонии произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в результате которого пострадали 83 человека. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местные экстренные службы, пишет УНН.

Детали

Авария произошла 25 октября возле населенного пункта Фогарс-де-Монклюс, между Барселоной и Жироной. Автобус съехал с горной дороги и перевернулся в крутом овраге.

По данным каталонских экстренных служб, всего травмы получили 83 человека. Семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двоих госпитализировали с травмами, не угрожающими жизни.

На место аварии прибыли десятки спасателей

Для помощи пострадавшим привлекли 23 автомобиля скорой помощи и два медицинских вертолета. На месте также работали спасатели и специалисты по психологической поддержке.

Полиция перекрыла часть дороги BV-5114, где произошло ДТП.

В городе Сан-Селони Красный Крест открыл специальный центр для помощи пассажирам автобуса и другим пострадавшим.

Причины аварии пока неизвестны.

В Киеве перевернулась маршрутка с 15 пассажирами, среди пострадавших ребёнок