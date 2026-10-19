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В Киеве перевернулась маршрутка с 15 пассажирами, среди пострадавших ребёнок

Киев • УНН

 • 4736 просмотра

На Берестейском шоссе перевернулся маршрутный автобус с 15 пассажирами. Шесть человек, в том числе 6-летний ребёнок, госпитализированы.

В Киеве перевернулась маршрутка с 15 пассажирами, среди пострадавших ребёнок

В Киеве произошло ДТП с опрокидыванием маршрутного автобуса с 15 пассажирами в Святошинском районе, среди пострадавших — ребенок. Полиция начала уголовное производство. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные ГУНП в Киеве.

Подробности

Авария произошла в субботу, 17 октября, около 9:30 на Берестейском шоссе. 

Предварительно правоохранители установили, что "причиной ДТП могла быть аварийная ситуация, которую создал водитель автомобиля Lexus, двигавшийся с пассажирским автобусом в попутном направлении".

В результате столкновения транспортное средство с 15 пассажирами опрокинулось на бок. Шесть человек, среди которых 6-летний ребенок, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы

- сообщили в полиции.

Как отмечается, "водитель автомобиля Lexus уехал с места автопроисшествия, но впоследствии вернулся". "Следователи проверили его на состояние опьянения, мужчина был трезв", — говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Прокурора задержали за смертельное ДТП в Киевской области17.10.26, 14:27 • 11870 просмотров

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная полиция Украины
Киев