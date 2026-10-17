Прокурора задержали за смертельное ДТП в Киевской области

Прокурор Офиса Генерального прокурора задержан по подозрению в совершении смертельного ДТП возле поселка Ставище Киевской области, в результате которого погиб 36-летний мужчина. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

"Задержан прокурор Офиса Генерального прокурора по подозрению в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель человека. По предварительным данным, вечером 15 октября 2026 года возле поселка Ставище в Киевской области водитель автомобиля Renault совершил наезд на пешехода и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. От полученных травм 36-летний мужчина погиб. Его тело обнаружили утром 16 октября недалеко от автодороги М-05, возле остановки общественного транспорта", – говорится в сообщении.

По имеющейся информации, в тот же день в правоохранительные органы обратился прокурор Офиса Генерального прокурора и сам сообщил о своей причастности к ДТП. Он также указал место, где находился автомобиль, на котором, по предварительным данным, был совершен наезд.

"Прокурор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. На момент происшествия прокурор находился в отпуске по уходу за ребенком и служебных обязанностей не выполнял. В настоящее время готовится уведомление ему о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры Киевской области.

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