Прокурора затримали за смертельну ДТП на Київщині

Прокурора Офісу Генерального прокурора затримали за підозрою у скоєнні смертельної ДТП поблизу селища Ставище Київської області, внаслідок якої загинув 36-річний чоловік. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

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"Затримано прокурора Офісу Генерального прокурора за підозрою у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. За попередніми даними, увечері 15 жовтня 2026 року поблизу селища Ставище на Київщині водій автомобіля Renault здійснив наїзд на пішохода та залишив місце дорожньо-транспортної пригоди. Від отриманих травм 36-річний чоловік загинув. Його тіло виявили вранці 16 жовтня неподалік автодороги М-05, біля зупинки громадського транспорту", – йдеться у дописі.

За наявною інформацією, того ж дня до правоохоронних органів звернувся прокурор Офісу Генерального прокурора та сам повідомив про свою причетність до ДТП. Він також вказав місце, де знаходився автомобіль, на якому, за попередніми даними, було скоєно наїзд.

"Прокурора затримано в порядку ст. 208 КПК України. На момент події прокурор перебував у відпустці для догляду за дитиною та службових обов’язків не виконував. Наразі готується повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – йдеться у дописі.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

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