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У Києві перекинулася маршрутка із 15 пасажирами, серед постраждалих дитина

Київ • УНН

 • 1676 перегляди

На Берестейському шосе перекинувся маршрутний автобус із 15 пасажирами. Шестеро людей, зокрема 6-річна дитина, госпіталізовані.

У Києві перекинулася маршрутка із 15 пасажирами, серед постраждалих дитина

У Києві сталася ДТП з перекиданням маршрутного автобуса з 15 пасажирами у Святошинському районі, серед постраждалих - дитина. Поліція розпочала кримінальне провадження. Про це УНН пише з посиланням на дані ГУНП у Києві.

Деталі

Аварія сталася в суботу, 17 жовтня, близько 9:30 години на Берестейському шосе. 

Попередньо правоохоронці встановили, що "причиною ДТП могла бути аварійна ситуація, яку створив водій автомобіля Lexus, що рухався з пасажирським автобусом у попутному напрямку".

У результаті зіткнення транспортний засіб із 15 пасажирами перекинувся на бік. Шестеро людей, серед яких 6-річна дитина, дістали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані

- повідомили у поліції.

Як зазначається, "водій автомобіля Lexus поїхав з місця автопригоди, але згодом повернувся". "Слідчі перевірили його на стан сп’яніння, чоловік був тверезий", - ідеться у повідомленні.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини аварії. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Прокурора затримали за смертельну ДТП на Київщині17.10.26, 14:27 • 11834 перегляди

Юлія Шрамко

КиївКримінал
Дорожньо-транспортна пригода
Національна поліція України
Київ