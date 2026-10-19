У Києві перекинулася маршрутка із 15 пасажирами, серед постраждалих дитина
Київ • УНН
На Берестейському шосе перекинувся маршрутний автобус із 15 пасажирами. Шестеро людей, зокрема 6-річна дитина, госпіталізовані.
У Києві сталася ДТП з перекиданням маршрутного автобуса з 15 пасажирами у Святошинському районі, серед постраждалих - дитина. Поліція розпочала кримінальне провадження. Про це УНН пише з посиланням на дані ГУНП у Києві.
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Аварія сталася в суботу, 17 жовтня, близько 9:30 години на Берестейському шосе.
Попередньо правоохоронці встановили, що "причиною ДТП могла бути аварійна ситуація, яку створив водій автомобіля Lexus, що рухався з пасажирським автобусом у попутному напрямку".
У результаті зіткнення транспортний засіб із 15 пасажирами перекинувся на бік. Шестеро людей, серед яких 6-річна дитина, дістали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані
Як зазначається, "водій автомобіля Lexus поїхав з місця автопригоди, але згодом повернувся". "Слідчі перевірили його на стан сп’яніння, чоловік був тверезий", - ідеться у повідомленні.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини аварії. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Прокурора затримали за смертельну ДТП на Київщині17.10.26, 14:27 • 11834 перегляди