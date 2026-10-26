Грузовое судно стало неуправляемым во время шторма у берегов Нидерландов, есть пострадавшие
Киев • УНН
UHL Freedom с 25 членами экипажа стал неуправляемым из-за шторма, потери якоря и проблем с двигателем. Трое человек получили травмы.
В Северном море у побережья Нидерландов грузовое судно UHL Freedom во время шторма потеряло якорь и фактически стало неуправляемым. На борту находились 25 членов экипажа, трое из них получили травмы. Двоих пострадавших эвакуировали с помощью вертолёта. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.
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Инцидент произошёл в воскресенье примерно в 30 километрах к западу от немецкого острова Боркум, неподалёку от нидерландского острова Схирмонниког. Из-за шторма силой до девяти баллов по шкале Бофорта судно начало дрейфовать под воздействием ветра и течения. Дополнительную опасность создали проблемы с двигателем.
На помощь экипажу пришли нидерландские спасатели и немецкий спасательный крейсер Hamburg. Вертолёт доставил на борт медицинских специалистов, которые оказали помощь пострадавшим. К месту аварии также направили аварийные буксиры.
Грузовое судно длиной 150 метров и шириной 26 метров ходит под флагом Португалии и принадлежит гамбургской компании United Heavy Lift. Оно перевозило, в частности, лопасти для ветрогенераторов и направлялось в порт Эмден на севере Германии.
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