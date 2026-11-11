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Португалія скасувала понад 200 авіарейсів і закрила школи та підприємства через шторм "Чарльз"

Київ • УНН

 • 872 перегляди

У Португалії через зливи й вітер закрили школи, підприємства та скасували понад 200 рейсів. Зареєстровано 538 надзвичайних подій.

Португалія скасувала понад 200 авіарейсів і закрила школи та підприємства через шторм "Чарльз"

Авіакомпанії скасували понад 200 рейсів у Португалії, а школи, сотні супермаркетів і підприємств закрилися в середу через шторм "Чарльз", який обрушився на країну, принісши сильні зливи та шквальний вітер. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Хоча шторм виявився менш потужним, ніж очікувалося спочатку, уряд, який раніше критикували за повільне реагування на низку штормів у січні та лютому, вжив превентивних заходів. Усі екстрені служби та армійські підрозділи перевели в стан готовності, заняття в навчальних закладах скасували, роботу другорядних державних установ призупинили, а людей закликали залишатися вдома.

Португальська метеорологічна служба IPMA повідомила, що центр шторму розділився на дві частини над Атлантичним океаном, через що його сила зменшилася перед виходом на сушу в південному регіоні Алгарве. Очікувалося, що до кінця дня негода охопить більшу частину півдня Португалії та Лісабонський регіон.

Командувач Служби цивільного захисту Маріу Сілвестре заявив, що влада зберігає високий рівень готовності через загрозу раптових повеней, сильного вітру та штормового моря. Від опівночі зареєстрували 538 надзвичайних подій.

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Раніше шторм "Чарльз" пройшов через архіпелаг Мадейра, спричинивши місцеві підтоплення та поваливши дерева. Рятувальники витягли чоловіка, якого потоком води змило, коли затопило його гараж на острові Мадейра. Про загиблих не повідомлялося.

Із неділі Португалія та сусідня Іспанія потерпають від сильних дощів, які приніс шторм "Бруна". У кількох районах зафіксували підтоплення, зокрема в дорожніх тунелях Лісабона, більшість із яких у середу переважно залишалися закритими.

Очікувалося, що новий шторм досягне південного заходу Іспанії в середу після обіду. Іспанська метеорологічна служба AEMET попередила про "серйозні або дуже серйозні" наслідки сильних дощів, потужного вітру та штормового моря, які можуть погіршити ситуацію після шторму "Бруна".

У центральній Іспанії влада продовжила евакуацію понад 3000 жителів міста П'єдралавес. Людей вивезли з домівок у вівторок через загрозу переповнення місцевої дамби. Також попередили, що з опівдня інтенсивність опадів має зрости.

Землетрус магнітудою 5,6 біля Гватемали відчули сусідні країни10.11.26, 20:12 • 4396 переглядiв

Ольга Розгон

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