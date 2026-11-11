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Португалия отменила более 200 авиарейсов и закрыла школы и предприятия из-за шторма «Чарльз»

Киев • УНН

 • 888 просмотра

В Португалии из-за ливней и ветра закрыли школы, предприятия и отменили более 200 рейсов. Зарегистрировано 538 чрезвычайных происшествий.

Португалия отменила более 200 авиарейсов и закрыла школы и предприятия из-за шторма «Чарльз»

Авиакомпании отменили более 200 рейсов в Португалии, а школы, сотни супермаркетов и предприятий закрылись в среду из-за шторма «Чарльз», обрушившегося на страну и принесшего сильные ливни и шквальный ветер. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Хотя шторм оказался менее мощным, чем изначально ожидалось, правительство, ранее подвергавшееся критике за медленную реакцию на ряд штормов в январе и феврале, приняло превентивные меры. Все экстренные службы и армейские подразделения перевели в состояние готовности, занятия в учебных заведениях отменили, работу второстепенных государственных учреждений приостановили, а людей призвали оставаться дома.

Португальская метеорологическая служба IPMA сообщила, что центр шторма разделился на две части над Атлантическим океаном, из-за чего его сила уменьшилась перед выходом на сушу в южном регионе Алгарве. Ожидалось, что к концу дня непогода охватит большую часть юга Португалии и Лиссабонский регион.

Командующий Службой гражданской защиты Мариу Силвестре заявил, что власти сохраняют высокий уровень готовности из-за угрозы внезапных наводнений, сильного ветра и штормового моря. С полуночи зарегистрировали 538 чрезвычайных происшествий.

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Ранее шторм «Чарльз» прошел через архипелаг Мадейра, вызвав локальные подтопления и повалив деревья. Спасатели вытащили мужчину, которого потоком воды смыло, когда затопило его гараж на острове Мадейра. О погибших не сообщалось.

С воскресенья Португалия и соседняя Испания страдают от сильных дождей, которые принес шторм «Бруна». В нескольких районах зафиксировали подтопления, в частности в дорожных туннелях Лиссабона, большинство из которых в среду преимущественно оставались закрытыми.

Ожидалось, что новый шторм достигнет юго-запада Испании в среду после обеда. Испанская метеорологическая служба AEMET предупредила о «серьезных или очень серьезных» последствиях сильных дождей, мощного ветра и штормового моря, которые могут ухудшить ситуацию после шторма «Бруна».

В центральной Испании власти продолжили эвакуацию более 3000 жителей города Пьедрала́вес. Людей вывезли из домов во вторник из-за угрозы переполнения местной плотины. Также предупредили, что с полудня интенсивность осадков должна возрасти.

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Ольга Розгон

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