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Судаков забив дебютний єврокубковий гол і віддав асист за "Бенфіку"

Київ • УНН

 • 474 перегляди

Георгій Судаков забив і віддав результативну передачу в матчі Ліги Європи проти "Леха". «Бенфіка» перемогла з рахунком 3:1.

Судаков забив дебютний єврокубковий гол і віддав асист за "Бенфіку"

Півзахисник португальської "Бенфіки" та збірної України Георгій Судаков відзначився двома результативними діями в матчі четвертого туру футбольної Ліги Європи УЄФА проти познанського "Леха". Про це повідомляє УНН.

Деталі

На 67-й хвилині гри португальці подвоїли власну перевагу завдяки влучному удару Джанлуки Престіані, якому асистував Судаков.

А на останній хвилині основного часу сам українець забив дебютний гол у єврокубках за "Бенфіку", встановивши остаточний рахунок - 3:1.

Додамо, що ще один український легіонер лісабонців - голкіпер Анатолій Трубін - провів "у рамці" весь матч.

Нагадаємо

Український атакувальний півзахисник Георгій Судаков забив шедевральний гол у матчі за "Бенфіку" і допоміг своєму клубу перемогти "Жил Вісенте" у матчі 1/4 фіналу Кубка Португалії.

Судаков забив перший гол за "Бенфіку" у новому сезоні12.10.26, 03:26 • 10871 перегляд

Вадим Хлюдзинський

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