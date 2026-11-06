Судаков забил дебютный еврокубковый гол и отдал голевую передачу за «Бенфику»
Киев • УНН
Георгий Судаков забил гол и отдал результативную передачу в матче Лиги Европы против «Леха». «Бенфика» победила со счётом 3:1.
Полузащитник португальской "Бенфики" и сборной Украины Георгий Судаков отметился двумя результативными действиями в матче четвёртого тура футбольной Лиги Европы УЕФА против познанского "Леха". Об этом сообщает УНН.
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На 67-й минуте игры португальцы удвоили своё преимущество благодаря точному удару Джанлуки Престиани, которому ассистировал Судаков.
А на последней минуте основного времени сам украинец забил дебютный гол в еврокубках за "Бенфику", установив окончательный счёт — 3:1.
Добавим, что ещё один украинский легионер лиссабонцев — голкипер Анатолий Трубин — провёл "в рамке" весь матч.
Напомним
Украинский атакующий полузащитник Георгий Судаков забил шедевральный гол в матче за "Бенфику" и помог своему клубу победить "Жил Висенте" в матче 1/4 финала Кубка Португалии.
Судаков забил первый гол за "Бенфику" в новом сезоне12.10.26, 03:26 • 10871 просмотр