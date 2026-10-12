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Судаков забил первый гол за "Бенфику" в новом сезоне

Киев • УНН

 • 886 просмотра

Георгий Судаков забил через две минуты после выхода на замену в матче против "Витории Гимарайнш". "Бенфика" победила со счетом 2:0.

Судаков забил первый гол за "Бенфику" в новом сезоне

Украинский полузащитник португальской «Бенфики» Георгий Судаков отличился голом в матче 8-го тура чемпионата страны против «Витории Гимарайнш». Об этом сообщает УНН.

Подробности

Судаков вышел на поле на 73-й минуте вместо Александера Ба и уже через две минуты удвоил преимущество лиссабонцев.

Счет в первом тайме открыл Самуэл Даль после передачи Вангелиса Павлидиса. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «орлов».

Добавим, что для украинца этот гол стал первым в новом сезоне. Всего в кампании-2026/27 Судаков провел 14 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, до этого на его счету была одна результативная передача.

Напомним

UEFA отстранила вингера «Бенфики», за которую выступают Анатолий Трубин и Георгий Судаков, Джанлуку Престианни на шесть матчей после обвинений в использовании гомофобной лексики в адрес Винисиуса Жуниора во время первой игры против «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов.

Судаков, Трубин, Сикан, Цыганков, Малиновский получили соперников в Лиге Европы и Лиге конференций28.08.26, 16:16 • 7404 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Спорт