Судаков забив перший гол за "Бенфіку" у новому сезоні

Український півзахисник португальської "Бенфіки" Георгій Судаков відзначився голом у матчі 8 туру чемпіонату країни проти "Віторії Гімарайнш". Про це повідомляє УНН.

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Судаков вийшов на поле на 73-й хвилині замість Александера Ба і вже через дві хвилини подвоїв перевагу лісабонців.

Рахунок у першому таймі відкрив Самуель Даль після передачі Вангеліса Павлідіса. Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь "орлів".

Додамо, що для українця цей гол став першим у новому сезоні. Загалом у кампанії-2026/27 Судаков провів 14 матчів за "Бенфіку" в усіх турнірах, до цього на його рахунку була одна результативна передача.

Нагадаємо

UEFA відсторонила вінгера "Бенфіки", за яку виступають Анатолій Трубін та Георгій Судаков, Джанлуку Престіанні на шість матчів після звинувачень у використанні гомофобної лексики на адресу Вінісіуса Жуніора під час першої гри проти "Реалу" у плей-оф Ліги чемпіонів.

Судаков, Трубін, Сікан, Циганков, Маліновський отримали суперників по Лізі Європи та Лізі конференцій