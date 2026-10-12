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Судаков забив перший гол за "Бенфіку" у новому сезоні

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Георгій Судаков забив через дві хвилини після виходу на заміну в матчі проти "Віторії Гімарайнш". "Бенфіка" перемогла 2:0.

Судаков забив перший гол за "Бенфіку" у новому сезоні

Український півзахисник португальської "Бенфіки" Георгій Судаков відзначився голом у матчі 8 туру чемпіонату країни проти "Віторії Гімарайнш". Про це повідомляє УНН.

Деталі

Судаков вийшов на поле на 73-й хвилині замість Александера Ба і вже через дві хвилини подвоїв перевагу лісабонців.

Рахунок у першому таймі відкрив Самуель Даль після передачі Вангеліса Павлідіса. Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь "орлів".

Додамо, що для українця цей гол став першим у новому сезоні. Загалом у кампанії-2026/27 Судаков провів 14 матчів за "Бенфіку" в усіх турнірах, до цього на його рахунку була одна результативна передача.

Нагадаємо

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Вадим Хлюдзинський

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