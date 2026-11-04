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У Чехії спалахнули протести через зміну фінансування суспільного мовлення: що кажуть в уряді

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Працівники чеського суспільного телебачення страйкують, а тисячі людей протестують проти переходу на державне фінансування. Уряд обіцяє зберегти редакційну незалежність.

У Чехії спалахнули протести через зміну фінансування суспільного мовлення: що кажуть в уряді

У Чехії працівники національного суспільного телебачення оголосили страйк, а тисячі людей вийшли на вулиці міст країни 4 листопада. Вони протестують проти урядового плану змінити систему фінансування громадського мовлення. Про це повідомляє Euronews, передає УНН.

Деталі

Відповідно до планів уряду, радіо і телебачення Чехії мають фінансуватися напряму з державного бюджету замість чинної системи регулярних абонплат від громадян, домогосподарств і бізнесу.

Критики такого підходу вважають, що це дасть можливість правлячій верхівці встановити свій контроль над засобами масової інформації, на кшталт того, як було в Угорщині часів прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Крім того, суспільне мовлення Чехії у разі ухвалення плану отримуватиме на 15% менше коштів, ніж зараз. Це може призвести до скорочення кількості працівників, а також до обмеження випуску певних програм.

Натомість уряд на чолі з прем’єр-міністром Андреєм Бабішем заявив, що на "редакційну політику ЗМІ нововведення не вплинуть жодним чином".

Контекст

У низці європейських країн спалахнули масові протести через зростання вартості життя, високі ціни на енергоносії, недоступне житло та недостатнє фінансування державних послуг. Демонстрації охопили Францію, Італію, Іспанію, Бельгію, Португалію та інші держави. Частина акцій переросла у сутички з поліцією.

Нагадаємо

У Німеччині активізувалися страйки в металургійній та електротехнічній промисловості: працівники таких компаній, як Audi, Mercedes-Benz і Tata Steel, припинили роботу.

Євген Устименко

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