У Німеччині металурги посилюють страйки - як довго триватимуть протести та чого вимагають робітники

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У понеділок по всій Німеччині в металургійній та електротехнічній промисловості активізувалися страйки: працівники таких компаній, як Audi, Mercedes-Benz і Tata Steel, припинили роботу. Профспілка IG Metall посилює тиск у межах суперечки щодо оплати праці, яка зачіпає 3,7 мільйона найманих працівників, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Найбільша промислова профспілка Німеччини вимагає підвищення заробітної плати на 5% (починаючи з листопада), вжиття заходів для збереження робочих місць і виробничих потужностей, а також запровадження механізмів участі працівників у прибутках у тих секторах, що демонструють високі фінансові показники.

Ці страйки стали відповіддю на другу пропозицію роботодавців, яку профспілка відхилила, розцінивши її фактично як зниження реальної заробітної плати.

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Роботодавці запропонували здійснити одноразову виплату в розмірі 1% у липні 2027 року та підвищити заробітну плату на 1,3% з липня 2028 року. Ця пропозиція також передбачає можливість для компаній, що опинилися у скрутному фінансовому становищі, не здійснювати зазначену одноразову виплату.

Очікується, що страйки триватимуть протягом усього тижня; у п’ятницю IG Metall планує оприлюднити дані про кількість учасників. Під час попереднього раунду переговорів у 2024 році в пікові дні до страйкових акцій долучилося понад 100 000 працівників.