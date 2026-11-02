В Германии металлурги усиливают забастовки — как долго продлятся протесты и чего требуют рабочие

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В понедельник по всей Германии в металлургической и электротехнической промышленности активизировались забастовки: работники таких компаний, как Audi, Mercedes-Benz и Tata Steel, прекратили работу. Профсоюз IG Metall усиливает давление в рамках спора об оплате труда, который затрагивает 3,7 миллиона наёмных работников, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Крупнейший промышленный профсоюз Германии требует повышения заработной платы на 5% (начиная с ноября), принятия мер для сохранения рабочих мест и производственных мощностей, а также внедрения механизмов участия работников в прибыли в тех секторах, которые демонстрируют высокие финансовые показатели.

Эти забастовки стали ответом на второе предложение работодателей, которое профсоюз отклонил, расценив его фактически как снижение реальной заработной платы.

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Работодатели предложили осуществить единовременную выплату в размере 1% в июле 2027 года и повысить заработную плату на 1,3% с июля 2028 года. Это предложение также предусматривает возможность для компаний, оказавшихся в сложном финансовом положении, не осуществлять указанную единовременную выплату.

Ожидается, что забастовки будут продолжаться в течение всей недели; в пятницу IG Metall планирует обнародовать данные о количестве участников. Во время предыдущего раунда переговоров в 2024 году в пиковые дни к забастовочным акциям присоединились более 100 000 работников.