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Mercedes-Benz может закрыть два завода в Германии из-за высоких затрат

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Mercedes-Benz предупредил о возможном закрытии сборочного завода и предприятия по производству силовых агрегатов из-за высоких затрат. Работники готовят сопротивление.

Mercedes-Benz может закрыть два завода в Германии из-за высоких затрат

Производство Mercedes-Benz в Германии неконкурентоспособно по международным стандартам, в частности из-за высоких затрат на оплату труда, заявил премиальный автопроизводитель после того, как один из топ-менеджеров предупредил работников, что два завода могут быть закрыты. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Компания заявила в электронном письме Reuters, что хочет сохранить заводы и рабочие места в Германии. "Но для этого нам нужны рамочные условия, которые будут способствовать повышению производительности в Германии", — добавила она.

В понедельник руководитель производства Mercedes Михаэль Шибе заявил работникам, собравшимся на 111-летнем заводе автопроизводителя в Зиндельфингене, что закрытие заводов становится возможным, если расходы не будут сокращены.

Наша четкая цель — сохранить все наши немецкие предприятия. Если нам не удастся этого сделать, нам придется закрыть один немецкий завод по сборке автомобилей и один немецкий завод по производству силовых агрегатов

- сказал Шибе.

Mercedes не уточнил, какие именно заводы оказались под угрозой.

Представительница общего совета работников Mercedes заявила, что угрозы закрытия заводов не являются способом определять будущее компании, и предупредила о решительном сопротивлении работников таким намерениям.

Если правление считает, что может давить на работников ультиматумом "уступки или закрытие заводов", наш ответ однозначен: "Не при нашем контроле

- добавила она.

Собрание работников состоялось на фоне общенациональных протестов, организованных профсоюзом IG Metall, во время которых десятки тысяч работников автомобильной отрасли выступили против массовых сокращений в своем секторе. Отрасль пытается конкурировать с более дешевыми китайскими производителями, одновременно испытывая влияние значительных пошлин США.

Volkswagen собирается продать один из заводов в Германии, который превратят в оборонное предприятие07.09.26, 16:20 • 4929 просмотров

Ольга Розгон

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Reuters
Германия
Соединённые Штаты