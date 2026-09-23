Mercedes-Benz может закрыть два завода в Германии из-за высоких затрат
Киев • УНН
Mercedes-Benz предупредил о возможном закрытии сборочного завода и предприятия по производству силовых агрегатов из-за высоких затрат. Работники готовят сопротивление.
Производство Mercedes-Benz в Германии неконкурентоспособно по международным стандартам, в частности из-за высоких затрат на оплату труда, заявил премиальный автопроизводитель после того, как один из топ-менеджеров предупредил работников, что два завода могут быть закрыты. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Компания заявила в электронном письме Reuters, что хочет сохранить заводы и рабочие места в Германии. "Но для этого нам нужны рамочные условия, которые будут способствовать повышению производительности в Германии", — добавила она.
В понедельник руководитель производства Mercedes Михаэль Шибе заявил работникам, собравшимся на 111-летнем заводе автопроизводителя в Зиндельфингене, что закрытие заводов становится возможным, если расходы не будут сокращены.
Наша четкая цель — сохранить все наши немецкие предприятия. Если нам не удастся этого сделать, нам придется закрыть один немецкий завод по сборке автомобилей и один немецкий завод по производству силовых агрегатов
Mercedes не уточнил, какие именно заводы оказались под угрозой.
Представительница общего совета работников Mercedes заявила, что угрозы закрытия заводов не являются способом определять будущее компании, и предупредила о решительном сопротивлении работников таким намерениям.
Если правление считает, что может давить на работников ультиматумом "уступки или закрытие заводов", наш ответ однозначен: "Не при нашем контроле
Собрание работников состоялось на фоне общенациональных протестов, организованных профсоюзом IG Metall, во время которых десятки тысяч работников автомобильной отрасли выступили против массовых сокращений в своем секторе. Отрасль пытается конкурировать с более дешевыми китайскими производителями, одновременно испытывая влияние значительных пошлин США.
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