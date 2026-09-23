Mercedes-Benz може закрити два заводи в Німеччині через високі витрати

Виробництво Mercedes-Benz у Німеччині не є конкурентоспроможним за міжнародними стандартами, зокрема через високі витрати на оплату праці, заявив преміальний автовиробник після того, як один із топменеджерів попередив працівників, що два заводи можуть бути закриті. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Компанія заявила в електронному листі Reuters, що хоче зберегти заводи та робочі місця в Німеччині. "Але для цього нам потрібні рамкові умови, які сприятимуть підвищенню продуктивності в Німеччині", — додала вона.

У понеділок керівник виробництва Mercedes Міхаель Шібе заявив працівникам, які зібралися на 111-річному заводі автовиробника в Зіндельфінгені, що закриття заводів стає можливим, якщо витрати не буде скорочено.

Наша чітка мета — зберегти всі наші німецькі підприємства. Якщо нам не вдасться цього зробити, нам доведеться закрити один німецький завод зі складання автомобілів і один німецький завод із виробництва силових агрегатів - сказав Шібе.

Mercedes не уточнив, які саме заводи опинилися під загрозою.

Представниця загальної ради працівників Mercedes заявила, що погрози закриттям заводів не є способом визначати майбутнє компанії, і попередила про рішучий опір працівників таким намірам.

Якщо правління вважає, що може тиснути на працівників ультиматумом "поступки або закриття заводів", наша відповідь однозначна: "Не за нашого контролю - додала вона.

Збори працівників відбулися на тлі загальнонаціональних протестів, організованих профспілкою IG Metall, під час яких десятки тисяч працівників автомобільної галузі виступили проти масових скорочень у своєму секторі. Галузь намагається конкурувати з дешевшими китайськими виробниками, одночасно зазнаючи впливу значних мит США.

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