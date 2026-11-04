В Чехии вспыхнули протесты из-за изменения финансирования общественного вещания: что говорят в правительстве

В Чехии сотрудники национального общественного телевидения объявили забастовку, а тысячи людей вышли на улицы городов страны 4 ноября. Они протестуют против правительственного плана изменить систему финансирования общественного вещания. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.

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Согласно планам правительства, радио и телевидение Чехии должны финансироваться напрямую из государственного бюджета вместо действующей системы регулярных абонентских платежей со стороны граждан, домохозяйств и бизнеса.

Критики такого подхода считают, что это позволит правящей верхушке установить свой контроль над средствами массовой информации, подобно тому, как это было в Венгрии во времена премьер-министра Виктора Орбана.

Кроме того, общественное вещание Чехии в случае принятия плана будет получать на 15% меньше средств, чем сейчас. Это может привести к сокращению количества сотрудников, а также к ограничению выпуска некоторых программ.

В свою очередь, правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишем заявило, что "нововведения никоим образом не повлияют на редакционную политику СМИ".

Контекст

В ряде европейских стран вспыхнули массовые протесты из-за роста стоимости жизни, высоких цен на энергоносители, недоступного жилья и недостаточного финансирования государственных услуг. Демонстрации охватили Францию, Италию, Испанию, Бельгию, Португалию и другие государства. Часть акций переросла в столкновения с полицией.

Напомним

В Германии активизировались забастовки в металлургической и электротехнической промышленности: сотрудники таких компаний, как Audi, Mercedes-Benz и Tata Steel, прекратили работу.