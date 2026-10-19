Залишив розташування збірної Португалії - Роналду оштрафували на 255 євро та дискваліфікували на 30 днів

Кріштіану Роналду. Photograph: Zed Jameson/PA

Португальська футбольна федерація відсторонила Кріштіану Роналду від участі у змаганнях на 30 днів. Причиною став його відхід із розташування національної збірної після конфлікту з головним тренером Жорже Жезушем щодо ролі гравця в команді. Дисциплінарний комітет федерації повністю підтвердив звинувачення проти 41-річного нападника та наклав на нього штраф у розмірі 255 євро, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Раніше цього місяця, перед матчем Ліги націй проти Данії, Роналду залишив тренувальний табір збірної Португалії в Копенгагені. Він звинуватив Жезуша в тому, що той двічі порушив обіцянку щодо його ролі в команді — зокрема, після того, як Роналду залишився в запасі в матчі проти Норвегії. Жезуш заперечив наявність будь-яких домовленостей із гравцем, проте після перемоги Португалії з рахунком 2:1 зазначив, що двері для повернення Роналду залишаються відчиненими.

Роналду відсторонили від участі в матчах за збірну Португалії

Дисциплінарний комітет дійшов висновку, що Роналду навмисно вчинив порушення, передбачене статтею 160 (пункт 1) дисциплінарного регламенту федерації. Розгляд справи було розпочато 9 жовтня на підставі інформації, що надійшла двома днями раніше.

У заяві не уточнюється, яких саме матчів чи заходів стосується це відсторонення, а також чи зараховується до 30-денного терміну покарання той час, протягом якого гравець уже перебував під тимчасовим відстороненням.

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Згодом Роналду перепросив за те, що після матчу з Норвегією не привітав уболівальників і залишив команду. Він також заявив, що готовий повернутися до складу збірної після того, як відбуде покарання, призначене внаслідок цього інциденту.

Президент Португальської футбольної федерації Педру Проенса повідомив, що всі у федерації прагнуть повернення Роналду до національної команди після врегулювання цієї ситуації.