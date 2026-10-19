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The Washington Post

Покинул расположение сборной Португалии — Роналду оштрафовали на 255 евро и дисквалифицировали на 30 дней

Киев • УНН

 • 11080 просмотра

Португальская федерация отстранила Криштиану Роналду на 30 дней и оштрафовала его на 255 евро. Он покинул сборную после конфликта с Жезушем.

Покинул расположение сборной Португалии — Роналду оштрафовали на 255 евро и дисквалифицировали на 30 дней
Криштиану Роналду. Фотография: Zed Jameson/PA

Португальская футбольная федерация отстранила Криштиану Роналду от участия в соревнованиях на 30 дней. Причиной стал его уход из расположения национальной сборной после конфликта с главным тренером Жорже Жезушем относительно роли игрока в команде. Дисциплинарный комитет федерации полностью подтвердил обвинения против 41-летнего нападающего и наложил на него штраф в размере 255 евро, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Ранее в этом месяце, перед матчем Лиги наций против Дании, Роналду покинул тренировочный лагерь сборной Португалии в Копенгагене. Он обвинил Жезуша в том, что тот дважды нарушил обещание относительно его роли в команде — в частности, после того как Роналду остался в запасе в матче против Норвегии. Жезуш отрицал наличие каких-либо договоренностей с игроком, однако после победы Португалии со счетом 2:1 отметил, что дверь для возвращения Роналду остается открытой.

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Дисциплинарный комитет пришел к выводу, что Роналду умышленно совершил нарушение, предусмотренное статьей 160 (пункт 1) дисциплинарного регламента федерации. Рассмотрение дела было начато 9 октября на основании информации, поступившей двумя днями ранее.

В заявлении не уточняется, каких именно матчей или мероприятий касается это отстранение, а также засчитывается ли в 30-дневный срок наказания время, в течение которого игрок уже находился под временным отстранением.

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Позже Роналду извинился за то, что после матча с Норвегией не поприветствовал болельщиков и покинул команду. Он также заявил, что готов вернуться в состав сборной после того, как отбытет наказание, назначенное в результате этого инцидента.

Президент Португальской футбольной федерации Педру Проэнса сообщил, что все в федерации хотят возвращения Роналду в национальную команду после урегулирования этой ситуации.

Антонина Туманова

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