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Три країни ЄС закликали посилити захист споживачів онлайн

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Данія, Португалія та Іспанія закликали Єврокомісію ухвалити амбітний Закон про цифрову справедливість. Він має регулювати дизайн платформ і інфлюенсерський маркетинг.

Три країни ЄС закликали посилити захист споживачів онлайн

Данія, Португалія та Іспанія закликають Європейську комісію розробити сильний Закон про цифрову справедливість. Про це йдеться в листі, який є у розпорядженні видання Rapporteur, пише УНН.

Деталі

Три країни ЄС закликають зробити заплановану реформу Євросоюзу, спрямовану на посилення захисту споживачів в інтернеті, "амбітною та ефективною", а також забезпечити захист автономії споживачів і врегулювати такі явища, як залежний дизайн цифрових платформ та інфлюенсерський маркетинг.

Попри те, що цифрові інновації приносять "значні переваги", онлайн-бізнес отримує дедалі більше можливостей "впливати на поведінку споживачів", що створює "нові дисбаланси", йдеться в листі.

Країни також просять Єврокомісію врегулювати окремі особливості дизайну онлайн-платформ, зокрема елементи, що викликають залежність і "передусім призначені для максимального збільшення часу, проведеного в цифрових сервісах, заохочення надмірних або нав'язливих витрат чи іншим чином завдають шкоди споживачам".

Крім того, країни наголошують, що Закон про цифрову справедливість має охоплювати персоналізовані рекомендації та механізми залучення користувачів, забезпечувати "справедливість на етапі проєктування" та надавати споживачам в інтернеті контроль над власним досвідом користування платформами.

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Вони також закликали Єврокомісію врегулювати інфлюенсерський маркетинг у межах майбутніх правил. Зокрема, правила мають забезпечувати розмежування "незалежних рекомендацій і контенту, на який впливають комерційні інтереси". У листі зазначається, що нові форми комерціалізації можуть "розмивати" межі між персоналізованими рекомендаціями, рекламою та впливом контенту, створеного штучним інтелектом.

Закон про цифрову справедливість має доповнити чинні технологічні правила ЄС і допомогти усунути прогалини в регулюванні, йдеться в листі.

Єврокомісія планує представити Закон про цифрову справедливість 11 листопада разом із переглядом Регламенту про співпрацю у сфері захисту прав споживачів (CPC). Це має посилити повноваження Комісії щодо забезпечення дотримання правил захисту прав споживачів.

Країни також заявили, що реформа регламенту CPC має посилити контроль за дотриманням правил "завдяки більш інтегрованому підходу між різними юрисдикціями".

У червні Іспанія також виступила на підтримку Закону про цифрову справедливість в окремому документі, який є у розпорядженні Rapporteur. У ньому йшлося про подібні проблеми із захистом споживачів в інтернеті, на які, на думку Мадрида, має звернути увагу Єврокомісія.

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Ольга Розгон

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