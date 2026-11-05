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Суд ЄС заборонив продавати харчові продукти з канабідіолом під маркуванням "органічні"

Київ • УНН

 • 294 перегляди

Продукти з CBD не можуть мати органічне маркування без дозволу на продаж у ЄС. Суд вважає це оманливим для споживачів.

Суд ЄС заборонив продавати харчові продукти з канабідіолом під маркуванням "органічні"

Суд Європейського Союзу постановив, що харчові продукти з канабідіолом (CBD) не можуть отримувати маркування "органічні", доки не матимуть офіційного дозволу на продаж на ринку ЄС. Рішення стало черговим ударом для виробників і продавців продукції з конопель, які прагнуть легалізувати її продаж у країнах Євросоюзу. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Європейська комісія класифікує натуральний канабідіол як новітній харчовий продукт, який досі не отримав дозволу на продаж у Євросоюзі.

Суд розглянув скаргу продавців конопляної продукції на відмову Національного інституту походження та якості Франції надати органічну сертифікацію харчовим продуктам із CBD.

Судді постановили, що така продукція може отримати органічне маркування лише після отримання дозволу на продаж на ринку ЄС.

У рішенні зазначається, що органічне маркування не є просто декоративним знаком, а створює у споживачів позитивне уявлення про якість і визнання продукту. Тому його використання щодо товарів, які не отримали дозволу на продаж, може вводити покупців в оману.

Довідково

Канабідіол — це непсихоактивна речовина, що міститься в коноплях. Його використовують, зокрема, у харчових продуктах, оліях та інших товарах для розслаблення.

Водночас проблеми продавців у Франції не обмежуються органічною сертифікацією: у травні французька влада наказала повністю вилучити харчові продукти з CBD із продажу.

В Україні вперше пацієнтка з онкологічним захворюванням отримала ліки з медичним канабісом01.10.26, 11:25 • 4365 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Європейська комісія
Європейський Союз
Франція