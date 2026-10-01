В Україні вперше пацієнтка з онкологічним захворюванням отримала ліки з медичним канабісом
Київ • УНН
Пацієнтка з онкологією на Миколаївщині вперше в Україні отримала ліки на основі медичного канабісу. Препарати відпускають за е-рецептом.
В Україні вперше пацієнтка з онкологічним захворюванням отримала ліки на основі медичного канабісу. Про це повідомили у МОЗ України 1 жовтня, пише УНН.
На Миколаївщині пацієнтка з онкологічним захворюванням вперше в Україні отримала ліки на основі медичного канабісу
Такі ліки, як повідомляється, призначаються виключно за медичними показаннями та електронним рецептом лікаря. Їхнє призначення і відпуск фіксуються в електронній системі охорони здоров’я.
Медичний канабіс може застосовуватися, зокрема, для лікування хронічного та нейропатичного болю, спастичності, пов’язаних із певними захворюваннями, а також для зменшення нудоти й блювання під час хімієтерапії.
Перелік показань визначений МОЗ.
Хто може отримати медичний канабіс: МОЗ затвердило перелік хвороб і станів27.09.24, 19:38 • 18254 перегляди