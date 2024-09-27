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Хто може отримати медичний канабіс: МОЗ затвердило перелік хвороб і станів

Хто може отримати медичний канабіс: МОЗ затвердило перелік хвороб і станів

Київ • УНН

 • 18117 перегляди

МОЗ затвердило перелік хвороб для призначення ліків з медичного канабісу та особливості їх застосування. Ліки можна отримати за електронним рецептом, а дозування визначатиме лікар індивідуально.

Міністерство охорони здоров’я визначило особливості призначення та застосування ліків з медичного канабісу. Також затверджено перелік хвороб і станів, за яких вони призначатимуться. Про це заявили в МОЗ, передає УНН.

Деталі

У відомстві заявили, що ліки на основі медичного канабісу можна буде отримати виключно за електронним рецептом лікаря "первинки" або лікаря, що надає спеціалізовану медичну допомогу. Дані про таке призначення вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). 

Загалом йдеться про випадки, коли використання інших ліків не забезпечує досягнення очікуваного терапевтичного ефекту або спричиняє побічні реакції, які погано переносяться пацієнтом 

- пояснили в МОЗ.

Дозування та режим приймання лікарського засобу на основі канабісу визначатиме лікар індивідуально з урахуванням віку, ваги, стану здоровʼя, супутніх захворювань пацієнта та інших факторів.

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Призначати ліки з медканабісу можна буде, якщо пацієнт має один із таких діагнозів:

  1. Хронічний або нейропатичний біль (R52.2) та/або спастичність (R25.2), спричинені такими захворюваннями:
  • злоякісні новоутворення (C00 – C97);
  • діабетична нейропатія (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);
  • розсіяний склероз (G35);
  • ураження трійчастого (G50) та лицевого нерва (G51);
  • невралгії внаслідок оперізувального лишаю (G53.0);
  • ураження нервових корінців та сплетінь (G54);
  • компресія нервових корінців та сплетінь при хворобах (G55);
  • мононевропатії верхньої кінцівки (G56);
  • мононевропатії нижньої кінцівки (G57);
  • поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи (G60-G64);
  • церебральний параліч та інші паралітичні синдроми (G80 – G83);
  • травми спинного мозку (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3);
  • внутрішньочерепні травми (S06).
  1. Нудота та блювання (R11) внаслідок хімієтерапії (Z51.1) під час лікування новоутворень (C00 – C97).
  2. Хвороба Паркінсона (G20), синдром де ля Туретта (F95.2).
  3. Рефрактерна (фармрезистентна) епілепсія (G40 – G41).
  4. Захворювання, що спричиняють судомні напади у дитячому віці: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозний склероз (Q85.1).
  5. Втрата ваги, пов’язана з анорексією (R63.0) у пацієнтів з хворобами, зумовленими вірусом імунодефіциту людини (B20-B24).
  6. Інші захворювання (A00 – T98) – виключно за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії. 

Приймання лікарського засобу на основі канабісу має бути припинено, якщо протягом 4-12 тижнів не буде отримано бажаного терапевтичного ефекту або у разі серйозних побічних реакцій (в тому числі пов’язаних із психічним станом)

- наголошують в МОЗ. 

Доповнення

Зазначається, що такі ліки можна призначати й дітям, але виключно за умови, що співвідношення канабідіолу до тетрагідроканабінолу в них становить більше 20:1, а максимальна добова доза не перевищує 25 мг/кг ваги тіла.

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Водночас ліки на основі медичного канабісу не призначають вагітним та жінкам, які годують груддю (у разі використання лікарських засобів з тетрагідроканабінолом); пацієнтам із відомою чи підозрюваною особистою або сімейною історією шизофренії чи іншого психотичного розладу, а також у разі, якщо у пацієнта є тяжкі розлади особистості (виняток – депресія, пов’язана з основним захворюванням). 

Нагадаємо

У серпні цього року в Україні набрав чинності закон про легалізацію медичного канабісу. Він регулює виробництво та обіг канабісу для лікування онкологічних та інших захворювань, а також посттравматичних стресових розладів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоЗдоров'я

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