Суд ЄС відхилив спробу рф скасувати санкції на використання морських доків і шлюзів

Спроба Російського морського регістру судноплавства скасувати заборону ЄС на доступ його суден до доків і шлюзів зазнала невдачі. Про це повідомляє Euobserver, пише УНН.

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Рішення Загального суду Європейського Союзу від середи, 4 листопада, означає, що санкції, які забороняють суднам, сертифікованим Росією, користуватися морськими доками та шлюзами каналів, поки залишатимуться чинними.

Водночас у частковій перемозі російського органу суд у Люксембурзі зазначив, що призупинення визнання Російського морського регістру судноплавства (РМРС) було б більш доречним заходом, ніж повне відкликання визнання.

Санкції, запропоновані міністрами країн ЄС, передбачали постійне припинення визнання цієї організації, однак суд визнав такий захід надто суворим.

За даними Загального суду ЄС, Російський морський регістр судноплавства класифікував 4207 суден, з яких 3772 ходять під прапором Росії.

Цей орган сертифікує криголами, нафтові танкери, вантажні та рибальські судна.

Рішення суду ухвалили на тлі підозр щодо причетності Росії до пошкодження кабелів поблизу норвезького архіпелагу Шпіцберген, а також у Балтійському морі.

У жовтні також з'явилися повідомлення про російські рибальські траулери, які перебували над важливою інфраструктурою, що з'єднує Європу та США.

У Брюсселі занепокоєні посиленням гібридних атак на європейському континенті. Вони можуть проявлятися у вигляді кібератак, поширення дезінформації або використання безпілотників для атак на зернові вантажі в Чорному морі.

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