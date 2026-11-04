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Суд ЕС отклонил попытку рф отменить санкции на использование морских доков и шлюзов

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Суд ЕС отклонил попытку рф отменить запрет на доступ сертифицированных ею судов к докам и шлюзам. Вместе с тем он назвал полный отзыв признания РМРС чрезмерным.

Суд ЕС отклонил попытку рф отменить санкции на использование морских доков и шлюзов

Попытка Российского морского регистра судоходства отменить запрет ЕС на доступ его судов к докам и шлюзам потерпела неудачу. Об этом сообщает Euobserver, пишет УНН.

Подробности

Решение Общего суда Европейского союза от среды, 4 ноября, означает, что санкции, запрещающие судам, сертифицированным Россией, пользоваться морскими доками и шлюзами каналов, пока останутся в силе.

В то же время в рамках частичной победы российского органа суд в Люксембурге отметил, что приостановление признания Российского морского регистра судоходства (РМРС) было бы более уместной мерой, чем полное аннулирование признания.

Санкции, предложенные министрами стран ЕС, предусматривали постоянное прекращение признания этой организации, однако суд признал такую меру чрезмерно суровой.

По данным Общего суда ЕС, Российский морской регистр судоходства классифицировал 4207 судов, из которых 3772 ходят под флагом России.

Этот орган сертифицирует ледоколы, нефтяные танкеры, грузовые и рыболовецкие суда.

Решение суда было принято на фоне подозрений в причастности России к повреждению кабелей вблизи норвежского архипелага Шпицберген, а также в Балтийском море.

В октябре также появились сообщения о российских рыболовных траулерах, находившихся над важной инфраструктурой, соединяющей Европу и США.

В Брюсселе обеспокоены усилением гибридных атак на европейском континенте. Они могут проявляться в виде кибератак, распространения дезинформации или использования беспилотников для атак на зерновые грузы в Чёрном море.

рф перенаправляет экспорт зерна в Арктику из-за проблем в Чёрном море - FT01.11.26, 11:29 • 26554 просмотра

Ольга Розгон

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