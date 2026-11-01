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рф перенаправляет экспорт зерна в Арктику из-за проблем в Чёрном море - FT

Киев • УНН

 • 5368 просмотра

Из-за перебоев в черноморских портах россия испытывает отправку пшеницы через мурманск. Более дорогая логистика бьёт по фермерам и покупателям.

рф перенаправляет экспорт зерна в Арктику из-за проблем в Чёрном море - FT

россия тестирует новый маршрут экспорта зерна через арктический порт мурманск из-за серьезных перебоев в работе черноморских портов. Альтернативная логистика увеличивает расходы на перевозку и создает проблемы для фермеров и покупателей. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Подробности

россия проводит испытания экспорта зерна через арктический порт мурманск, расположенный за тысячи километров от ферм, где его выращивают, поскольку украинская кампания с использованием дронов практически перерезала его традиционный маршрут через Черное море. Согласно Telegram-каналу порта, балкер в мурманске в среду начал погрузку 29 500 тонн пшеницы для пробной отправки покупателям в Северной Африке, адаптировав оборудование, которое обычно используется для обработки удобрений, для зерна. Этот чрезвычайный обходной маршрут иллюстрирует, как эскалация борьбы за контроль над Черным морем перевернула торговлю между россией, крупнейшим в мире экспортером пшеницы, и Украиной, еще одним крупным поставщиком, несмотря на относительно высокие урожаи в обеих странах

- пишет издание.

По информации издания, тестовая арктическая поставка является первой в своем роде, однако москва уже экспортирует через порты на Балтийском море.

Главная проблема не просто в том, можем ли мы перенаправить определенный объем. Дело в том, что логистика будет стоить значительно дороже, чем перевозка через Азово-Черноморский бассейн, и кто-то должен будет покрыть эту разницу

- сказал Аркадий Злочевский, президент российского зернового союза.

По данным "Русагротранса", с июля по сентябрь экспорт российской пшеницы сократился на 38% по сравнению с прошлым годом. В то же время фрахтовые ставки на отдельных черноморских маршрутах с середины июля выросли более чем вдвое, что заставляет импортеров искать альтернативы.

Экспортеры прибегают к все более изобретательным решениям. Некоторые суда направляются вглубь страны из Азовского моря, вверх по Дону и через Волго-Донской канал в Каспийское море и к покупателям в Иране. Другие используют контейнеры для перегрузки зерна из железнодорожных вагонов на суда на терминалах без традиционных мощностей для навалочной погрузки. Но альтернативы не могут заменить южные порты. Злочевский подсчитал, что балтийские терминалы могут компенсировать не более половины утраченных объемов перевозок в Черноморском и Азовском регионах до конца года. По его словам, ажиотаж на севере перегрузил железные дороги, вагоны скопились на терминалах

 - пишет издание.

В то же время, как пишет издание, проблемы с логистикой влияют и на Украину. Альтернативные маршруты через Дунай и соседние страны ЕС могут обеспечить лишь около половины обычных объемов экспорта агропродукции. По словам министра сельского хозяйства Тараса Высоцкого, такие перевозки добавляют не менее 50 долларов к стоимости транспортировки тонны продукции. Из-за этого часть украинских фермеров вынуждена продавать урожай себе в убыток. Цены на кукурузу за три недели упали почти на 20%.

В России производители из южных регионов также получают меньше из-за затрудненного доступа к портам. По словам руководителя SovEcon Андрея Сизова, внутренние цены после падения в августе и сентябре остаются "на десятки процентов ниже производственных затрат".

По словам издания, многие фермеры не могут позволить себе удерживать свой урожай, пока цены не улучшатся.

Напомним

Украинские аграрии обмолотили 72% площадей и собрали 41,7 млн тонн зерновых. По площади лидируют Одесская, Днепропетровская и Николаевская области.

Алла Киосак

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