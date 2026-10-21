Перерахував титули та досягнення - Роналду після скандалу у збірній Португалії домігся пом'якшення покарання

Кріштіану Роналду. Фото: EPA/SAM WASSON

Кріштіану Роналду домігся пом’якшення покарання за те, що залишив тренувальний табір збірної Португалії, попри те, що раніше публічно заявляв, що до нього слід застосувати санкції "без урахування пом’якшувальних обставин", передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

У розлогій заяві в соціальних мережах, опублікованій після того, як минулого місяця він покинув табір у Данії, Роналду зазначив, що Федерація футболу Португалії (FPF) має покарати його на власний розсуд, додавши, що його статус капітана є "обтяжувальною обставиною".

Однак під час розгляду справи дисциплінарним комітетом 41-річний футболіст навів кілька аргументів на користь зменшення покарання, зокрема вказав на відсутність дисциплінарних порушень у попередніх сезонах та свої заслуги перед футболом.

Роналду отримав 30-денну дискваліфікацію та штраф у розмірі 255 євро. Згідно з документами, що супроводжують рішення, він надав три аргументи для пом’якшення покарання: відсутність дисциплінарних порушень у поточному та трьох попередніх сезонах; заслуги перед футболом, зокрема визнання його спортивних досягнень; а також сприяння встановленню фактів у цій справі.

На підтвердження своїх слів Роналду перерахував здобуті ним клубні титули та досягнення у складі національної збірної: перемога на чемпіонаті Європи 2016 року та два титули переможця Ліги націй. Також було згадано його індивідуальні нагороди, зокрема той факт, що нападник "Аль-Насра" п’ять разів отримував "Золотий м’яч". Окрім спортивних досягнень, він вказав на державні нагороди, отримані від вищих посадових осіб країни.

Члени дисциплінарного органу взяли до уваги аргументи Роналду щодо його досягнень і заслуг перед країною, що дозволило скоротити термін дискваліфікації та суму штрафу вдвічі. Згодом покарання було зменшено ще вдвічі, оскільки Роналду визнав свою відповідальність за вчинене.

Термін дискваліфікації Роналду припадає на період, коли міжнародні матчі не проводяться. Наразі невідомо, чи планує він повертатися до національної збірної, і чи викличе його знову головний тренер Жорже Жезуш.

Опис подій дає чіткіше уявлення про обставини, за яких Роналду залишив тренувальний табір. Після того як головний тренер Жорже Жезуш провів пресконференцію, на якій підкреслив, що саме він керує командою і жоден гравець не впливатиме на його кадрові рішення, Роналду попросив у FPF автомобіль і вирушив до аеропорту Копенгагена. Під час подорожі він зателефонував президенту Португальської федерації футболу Педру Проенсі й повідомив, що перебуває "не в тому психологічному стані", щоб залишатися в команді.

"Відповідач (Роналду) не поінформував федерацію чи представників чоловічої національної збірної про свій намір покинути стадіон і тренувальний табір, а також не надав жодних попередніх пояснень", — йдеться в рішенні. У документі зазначено, що в період із 30 вересня по 4 жовтня Роналду пропустив понад 30 командних заходів, зокрема переїзди, тренування та спільні прийоми їжі.

Роналду розкрив причину відходу з тренувального збору Португалії

У федерації зазначають, що обіцянка Роналду, дана в соціальних мережах вже після того, як він залишив тренувальний табір — розповісти вболівальникам "усю правду", — привернула до інциденту додаткову негативну увагу. "З огляду на його статус публічної постаті світового масштабу, відповідач не міг не усвідомлювати, що його поведінка за таких обставин опиниться в центрі пильної уваги ЗМІ, що, власне, і сталося".

Тому від Роналду "очікувалося виявлення особливої ​​обачності у виборі часу та способу висловлення невдоволення рішеннями й діями головного тренера". Натомість гравець "лише підігрів чутки та цікавість громадськості, опублікувавши в Instagram — саме того дня, коли він залишив Копенгаген, — повідомлення про те, що "згодом" він розповість "усім португальцям правду про причини, які призвели до його відходу з чоловічої національної збірної"", — підсумовується в результатах розслідування.

Наступний матч збірної Португалії — знову проти Данії — заплановано на 14 листопада в місті Брага.